Instagram offre più controllo sull'algoritmo dei Reel

Instagram ha annunciato una nuova funzionalità, denominata Your Algorithm, che permette di “influenzare” l’algoritmo usato per la visualizzazione dei Reel. L’intelligenza artificiale non sembra tuttavia molto efficace nella generazione dei titoli dei post, come ha scoperto un giornalista di 404 Media.

Maggiore personalizzazione dei Reel

I Reel di Instagram funzionano esattamente come TikTok. L’algoritmo suggerisce contenuti che potrebbe piacere all’utente sulla base delle interazioni precedenti. A partire da oggi, solo negli Stati Uniti (nelle prossime settimane in tutto il mondo in inglese) è disponibile la funzionalità Your Algorithm.

È accessibile toccando l’icona con due cuori in alto a destra nella scheda dei Reel. Verrà aperta una schermata con gli argomenti preferiti indicati in un riassunto generato dall’AI (che può essere condiviso nelle Storie) e tramite vari pulsanti (basati sull’attività recente). L’utente potrà quindi aggiungere altri argomenti preferiti oppure argomenti che vuole vedere meno nei Reel.

La nuova funzionalità di Instagram è simile a “Manage topics” per il feed For You di TikTok. Quest’ultima prevede però argomenti predefiniti e non permette di aggiungere altri argomenti. In futuro, l’opzione per controllare l’algoritmo sarà disponibile anche per la scheda Esplora.

Titoli SEO bait per Google Search

Un giornalista di 404 Media ha scoperto che l’intelligenza artificiale di Instagram genera titoli SEO bait per Google Search. Ad esempio, un video di conigli che mangiano una banana è finito nei risultati del motore di ricerca con un titolo inventato (nel post originario non c’erano didascalie o commenti).

Un cosplayer ha pubblicato un video senza indicare la città in cui si trovava per rimanere anonimo. Instagram ha generato un titolo, mostrato su Google Search, che conteneva la posizione reale (Seattle).

Meta ha confermato che usa l’AI per generare titoli per i post mostrati nei risultati dei motori di ricerca e che i titoli potrebbero essere sbagliati. L’unica soluzione è disattivare l’indicizzazione dei post.