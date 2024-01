Instagram potrebbe permettere di motivare i follow

Prossimamente su Instagram potrebbe fare capolino una nuova e interessante funzione: la possibilità di aggiungere una motivazione a una richiesta di follow.

Instagram: nuova funzione per motivare le richieste di follow

Si tratta di una funzionalità molto interessante, grazie alla quale l’utente con cui si desidera mettersi in contatto può farsi un’idea più precisa riguardo l’altro e capire anche il motivo del follow.

Non si sa quali saranno le opzioni effettivamente disponibili o se gli utenti potranno aggiungere un messaggio personalizzato.

La cosa, comunque, non risulta essere una novità assoluta sulle piattaforme social. LinkedIn di proprietà di Microsoft, ad esempio, consente di aggiungere un messaggio personalizzato mentre invii richieste di connessione ad altri sulla piattaforma.

Per il momento, è però bene tenerlo presente, non si tratta di una feature ufficiale, ma di una novità in fase di lavorazione che è stata individuata dal leaker Alessandro Paluzzi, il quale già in passato si è occupato di svelare funzionalità inedite di Instagram.

#Instagram is working on the ability to add a reason to your follow request, helping the recipient understand who you are 👀 pic.twitter.com/JYKANta3UW — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 20, 2024

La funzione sarebbe quindi in sviluppo e al momento non è dato sapere quando verrà implementata su Instagram su larga scala e se effettivamente ciò accadrà. Spesse volte, infatti, feature in test che sembrano interessanti alla fine non vengono effettivamente aggiunte a causa di errori, scarso feedback e varie altre motivazioni.

Unitamente a quella in questione, tra le altre novità da poco scoperte e attese su Instagram prossimamente vi è pure la traduzione automatica delle didascalie dei Reels, mentre tra quelle già aggiunte segnaliamo la possibilità di personalizzare i template delle Storie.