Instagram permette di programmare l'invio di messaggi diretti

Quante volte capita di voler mandare un meme a un amico, ma l’orario non è opportuno e si rimanda, per poi dimenticarsene? Oppure di voler fare gli auguri a qualcuno a mezzanotte spaccata, ma si è troppo stanchi per rimanere svegli? Bene, ora con Instagram non si avranno più questi problemi.

Come programmare i messaggi diretti (DM) su Instagram

Grazie alla nuova funzione di Instagram si può scegliere il giorno e l’ora in cui si desidera inviare un messaggio. Basta tenere premuto sul pulsante “Invia” e selezionare data e orario di invio. Facilissimo! C’è solo un piccolo limite: si possono programmare solo messaggi di testo. Per inviare foto, video o GIF ai propri amici si potrà farlo solo in tempo reale. Un compromesso più che accettabile!

Quando si aprirà una chat con dei messaggi programmati, Instagram mostrerà un avviso con il numero di messaggi in coda. Toccando l’avviso e tenendo premuto su un messaggio, si potrà scegliere se cancellarlo o inviarlo subito. Al momento sembra che il limite massimo per programmare un messaggio sia di 29 giorni. Più che sufficiente per pianificare gli auguri di compleanno a un amico o il buongiorno alla propria dolce metà per il mese prossimo!

Instagram continua a migliorare i DM

La programmazione dei DM è solo l’ultima novità. Di recente, infatti, è arrivata anche la possibilità di modificare i messaggi dopo l’invio, di disegnare e scarabocchiare sulle foto da condividere e anche di inviare la propria posizione in tempo reale agli amici, proprio come su Snapchat.