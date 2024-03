Instagram consente di modificare i DM fino a 15 minuti dopo l'invio

Priorità alle chat più importanti

Oltre all’editing, Instagram sta introducendo la possibilità di appuntare fino a tre conversazioni in cima alla lista dei messaggi diretti, così da averle sempre a portata di mano. Per fissare una chat basterà scorrere verso sinistra sul thread che si desidera tenere in primo piano, oppure tenerlo premuto e selezionare l’opzione “appunta”.

I messaggi appuntati compariranno prima di tutti gli altri nella casella di posta, permettendo un accesso istantaneo alle conversazioni più rilevanti o frequenti. Ma l’opzione consente anche di evidenziare discussioni a cui si vuole ricordare di rispondere successivamente. Gli utenti potranno rimuovere il pin in qualsiasi momento e modificare le conversazioni fissate.

Più privacy e personalizzazione per i messaggi diretti di Instagram

Oltre alle novità di modifica e pin delle chat, Instagram ha introdotto ulteriori miglioramenti per rendere l’esperienza di messaggistica più fluida e personalizzata.

In termini di privacy, da qualche mese tutti gli utenti possono disattivare le ricevute di lettura accedendo alle impostazioni dell’account, toccando “Messaggi e risposte alle storie“, quindi facendo clic sul pulsante “Mostra ricevute di lettura” e disattivandole. Un’opzione per rendere le conversazioni più riservate.

Per quanto riguarda la personalizzazione, è ora possibile salvare gli adesivi preferiti tenendo premuto su di essi nei DM. Gli sticker salvati saranno poi facilmente accessibili nella parte alta della tastiera degli adesivi.

Instagram punta a conquistare il mercato della messaggistica

Fornendo strumenti più evoluti per controllare, organizzare e personalizzare le chat, il social network di proprietà di Meta vuole ritagliarsi una fetta maggiore nel lucrativo mercato della messaggistica istantanea, dominato da WhatsApp. Le nuove feature avvicinano l’app al concetto di “super app” in grado di sostituire diverse piattaforme di comunicazione. Instagram punta a diventare l’ecosistema integrato di riferimento per messaggi, foto e video.