Le Storie di Instagram per gli amici più stretti

Una novità fa oggi capolino su Instagram: si tratta della possibilità di condividere le Storie con un numero ristretto di persone. La piattaforma permette infatti di creare una lista degli amici più stretti (“close friends”) a cui destinare i contenuti che non si desidera far vedere all’intera community del social network. Un ennesimo step nel percorso d’evoluzione del servizio.

Instagram: Storie per gli amici più stretti

La feature viene introdotta fin da subito a livello globale attraverso il rilascio di un aggiornamento per l’applicazione mobile, su Android e iOS. Abbiamo controllato e il rollout è già arrivato anche da noi. Le immagini o i video così pubblicati rimarranno in ogni caso accessibili per 24 ore, scomparendo automaticamente una volta terminato il conto alla rovescia. Nulla cambia dunque se non il pubblico a cui è destinata la Storia. Una modalità di condivisione rimasta per lungo tempo in fase di test, al fine di raccogliere i feedback necessari al suo perfezionamento, che oggi viene messa a disposizione di tutti.

Share with Your Close Friends on Instagram Stories Starting today, you can make a close friends list and share stories with just the people you've added. Learn more about this update here: https://instagram-press.com/blog/2018/11/30/share-with-your-close-friends-on-instagram-stories/ Pubblicato da Instagram su Giovedì 29 novembre 2018

Per creare e personalizzare l’elenco degli amici più stretti non bisogna far altro che cercare la voce nel menu presente all’interno del proprio profilo, dopodiché includere nella lista le singole persone. C’è anche una scheda che fornisce suggerimenti sugli utenti da aggiungere, ci sembra di capire sulla base della frequenza delle interazioni.

Le Storie destinate a questa cerchia ristretta verranno contrassegnate da un badge verde posizionato nell’angolo superiore destro dello schermo.

Gli utenti che andranno a guardarle vedranno la stessa etichetta, accompagnata da un messaggio.

Contenuto condiviso con la lista amici più stretti di ***. Tocca per scoprire di più.

Con una mossa di questo tipo, Instagram vuol offrire un maggior controllo sulle modalità di condivisione delle Storie, tipologia di contenuto che sembra ormai aver contagiato pressoché qualsiasi piattaforma, anche YouTube.

Il servizio combatte inoltre così il fenomeno che vede un numero non indifferente di utenti creare account fake per la pubblicazione di Storie, immagini o video che non desiderano associare alla propria identità. Per contro, il rischio è quello di vedere il tool abusato per il caricamento di elementi dalla natura discutibile, offensivi o espliciti. Maggiori informazioni sulle modalità di creazione e gestione dell’elenco degli amici più stretti possono essere consultate sulle pagine del supporto ufficiale.