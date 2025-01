Instagram e Threads: più contenuti politici, l'annuncio di Mosseri

Solo un anno fa, Instagram e Threads avevano deciso di bloccare i contenuti “politici” suggeriti da account che non si seguiva. Una boccata d’aria fresca. Ma ora, Adam Mosseri ha cambiato idea.

Instagram e Threads con più contenuti politici: Mosseri annuncia il cambio di rotta

Eppure, nel 2023, Mosseri aveva altre idee. Sognava un Instagram e un Threads dove la politica e le notizie pesanti sarebbero state messe in un angolo, per far spazio a “conversazioni meno arrabbiate“. Bei propositi, niente da dire. Ma ora, con il nuovo approccio di Meta alla moderazione dei contenuti (e le nuove regole su cosa si può dire sulle sue piattaforme), quel sogno è sfumato. E guarda caso, proprio mentre l’amministrazione Trump si prepara a prendere il timone.

Fino ad oggi, gli utenti dovevano scegliere attivamente di vedere i contenuti politici suggeriti. Ma ora, con il cambiamento in arrivo questa settimana negli USA e la prossima nel resto del mondo, i suggerimenti saranno attivati di default. Ci sarà un’opzione per regolarli (meno, standard o più), ma il dado è tratto.

La politica si prende la scena

Mosseri ci ha tenuto a ribadire la sua posizione: “Ho sempre detto pubblicamente e a lungo che non spetta a noi mostrare contenuti politici di account che non segui“. E ha ammesso che “si è rivelato impraticabile tracciare una linea netta tra ciò che è politico e ciò che non lo è“.

Ma allora perché questo dietrofront? Secondo Mosseri, sono stati gli utenti di Threads a spingere per avere più contenuti politici. Sarà vero? O c’entra qualcosa il fatto che Mark Zuckerberg abbia visto la portata dei suoi post personali ridotta dai filtri, come riportato dal Wall Street Journal? E che il nuovo capo delle policy di Meta sia più “amichevole” con Trump?

Fatto sta che Instagram e Threads diventeranno il nuovo ring della politica. Prepariamoci a navigare in un mare di post politici…