Instagram anche sulle TV Samsung con nuove funzionalità

Meta ha annunciato che Instagram è ora disponibile anche sulla smart TV di Samsung a partire dai modelli del 2020. Gli utenti italiani del popolare servizio dovranno però attendere, in quanto l’app dedicata è ancora un’esclusiva per gli Stati Uniti. L’azienda di Menlo Park ha inoltre avviato i test per nuove funzionalità. Mark Zuckerberg ha invece comunicato il sostituto di Will Cathcart alla guida di WhatsApp.

Instagram sulle TV Samsung e nuove funzionalità

Il debutto di Instagram sul grande schermo è avvenuto a metà dicembre 2025 con l’arrivo dell’app per Amazon Fire TV. Ovviamente l’interazione è focalizzata principalmente sui Reel organizzati in canali tematici. Da fine febbraio 2026 è disponibile anche sui dispositivi con Google TV. Oggi è stata rilasciata anche l’app per le TV Samsung.

Meta ha contestualmente avviato i test per quattro nuove funzionalità. I canali sono organizzati in base agli interessi degli utenti. È quindi più facile trovare video che tutti i presenti nella stanza possono apprezzare insieme.

È ora possibile trasmettere i Reel dallo smartphone (casting) con semplici passaggi. La novità è disponibile su Google TV e Fire TV, inclusi i video dalla scheda Salvati. L’app per TV mostra anche le Storie. È stata infine aggiunta una sezione dedicata ai video orizzontali, un formato più adatto allo schermo della TV.

Meta ha inoltre anticipato alcune novità in arrivo nei prossimi mesi: video di maggiore lunghezza, storie suddivise in episodi e dirette live.

Mark Zuckerberg ha invece annunciato un investimento in Cred (secondo Bloomberg sono 900 milioni di dollari pari a circa il 20% delle azioni), una startup fintech indiana. Il suo fondatore e CEO Kunal Shah sostituirà Will Cathcart alla guida di WhatsApp.