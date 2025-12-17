Reel di Instagram sulla TV, canali tematici e funzioni personalizzate

Meta ha lanciato un‘app Instagram dedicata per la TV che permette di scorrere video verticali sul grande schermo del salotto. Il test è appena partito negli Stati Uniti sui dispositivi Amazon Fire TV. YouTube lo fa da anni, TikTok ci sta lavorando, e Instagram arriva con qualche anno di ritardo, ma meglio tardi che mai.

Instagram porta i Reel sul grande schermo (con anni di ritardo su YouTube)

L’app dedicata ai Reel mostrerà raccolte personalizzate di video in formato orizzontale da sfogliare sulla schermata iniziale. Basta cliccare su una miniatura e il video completo appare in formato verticale, con la didascalia su un lato e le statistiche come like e condivisioni sull’altro.

Dal momento che si tratta di video verticali, ci saranno le bande nere ai lati, ovviamente, ma Meta ha fatto del suo meglio per riempire lo spazio con informazioni utili. E come sui telefoni, il video successivo scorre verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo. Perché scrollare con il pollice quando puoi fare con il telecomando?

Canali tematici

Christine Pai, portavoce di Instagram, ha spiegato che l’app mostrerà raccolte di Reel dagli account che si segue, nonché contenuti popolari e consigliati su misura per i propri interessi. Quando si accede, si vedrà delle file di canali, con i Reel raggruppati per argomento, tema o tendenze.

Sport, cucina, musica, eventi stagionali. I canali rendono più facile esplorare interessi specifici senza dover cercare singoli creatori. Alcuni canali mettono in evidenza contenuti di tendenza su Instagram, altri sono personalizzati in base alla propria attività.

Dall’app TV è possibile anche usare la ricerca per trovare i creatori preferiti, sfogliare profili incentrati sui Reel ed esplorare tutto ciò che interessa. E se si vive con altre persone, si può accedere con un massimo di cinque account, in modo che tutti i membri della famiglia possano guardare i Reel in base ai propri gusti. Ognuno con il suo feed, ognuno con i suoi algoritmi.

Il telefono diventa telecomando?

In futuro, Instagram potrebbe aggiungere funzionalità come l’utilizzo del telefono come telecomando e un modo più intuitivo di cambiare canale, che non specifica però. Che il telecomando della TV sia troppo complicato da usare?…

L’app sarà lanciata prima negli Stati Uniti e supporterà la maggior parte dei dispositivi Fire TV Stick, Fire TV Series 2 e Omni TV, secondo Pai. Man mano che Instagram acquisirà esperienza dal test, espanderanno il servizio a più dispositivi e Paesi.

Il salotto di casa è il nuovo campo di battagli. Tutti vogliono il nostro tempo davanti al grande schermo, e Meta non può permettersi di restare fuori. I Reel sulla TV significa più tempo trascorso sulla piattaforma, più pubblicità vendute, più dati raccolti su cosa ci piace guardare.