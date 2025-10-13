Installare Windows 11 senza account Microsoft né Internet, il trucco legale

Microsoft vuole il nostro account, a tutti i costi. Ogni volta che si prova a installare Windows 11, l’azienda spinge a creare un account Microsoft. E chi pensa di poter aggirare il requisito usando uno dei vecchi trucchi, beh, Microsoft ha già chiuso quasi tutte le porte.

Prima ha bloccato il famoso comando BYPASSNRO quando si è online (funziona ancora senza connessione, ma chi installa Windows senza internet nel 2025?). Poi ha eliminato il bypass “start ms-cxh:localonly” che permetteva di creare rapidamente un account locale. La giustificazione ufficiale? Evitare che gli utenti saltino inavvertitamente schermate di configurazione critiche… In pratica vuole che tutti usino un account Microsoft e le scappatoie non sono ammesse. Ma c’è ancora un modo. Uno solo, che Microsoft si è dimenticata di rimuovere.

Come installare Windows 11 con account locale, l’unico metodo ufficiale rimasto

Durante l’installazione di Windows 11, quando appare la schermata che chiede come si vuole configurare il sistema, basta ignorare “Configura per uso personale”. È una trappola. Si deve selezionare invece “Configura per lavoro o scuola“.

A quel punto, è sufficiente andare su “Opzioni di accesso” e selezionare “Aderisci al dominio”. Windows penserà che si stia configurando un PC aziendale che deve collegarsi a un dominio Active Directory. E siccome le aziende spesso hanno bisogno di configurare macchine offline prima di connetterle alla rete, Microsoft lascia passare l’installazione senza una connessione Internet o un account Microsoft. È geniale. Si usa una funzionalità pensata per gli amministratori IT aziendali per aggirare i requisiti che Microsoft impone agli utenti domestici.

Solo Windows 11 Pro

Prima di farsi prendere troppo dall’entusiasmo, c’è un piccolo dettaglio: questo metodo funziona solo su Windows 11 Pro Edition. Chi ha Windows 11 Home, è sfortunato. Microsoft non permette l’adesione al dominio su Home Edition, quindi quella scorciatoia non esiste.

È una distinzione arbitraria che serve principalmente a giustificare la differenza di prezzo tra le due versioni. Pro costa di più e dà qualche funzionalità in più, tra cui apparentemente il diritto di installare il sistema operativo senza dover creare un account Microsoft. Home è per i consumatori normali che secondo Microsoft dovrebbero semplicemente accettare quello che l’azienda decide per loro.

Chi ha Home e vuole assolutamente un account locale, deve ancora affidarsi a metodi non ufficiali. Oppure, deve cedere e creare l’account Microsoft che tanto volevano fin dall’inizio.

Perché Microsoft odia gli account locali

La posizione di Microsoft sugli account locali è chiara da anni, non li vuole. Li tollera a malapena, e solo quando è costretta. Microsoft vuole che tutti usino un account per diversi motivi. Alcuni sono pratici: recuperare la chiave BitLocker se si dimentica, sincronizzare le impostazioni tra dispositivi, accedere ai servizi cloud senza doversi autenticare di nuovo.

I motivi non ufficiali riguardano il controllo e i dati. Con un account Microsoft, l’azienda sa chi siamo, cosa facciamo sul PC e può raccogliere dati di telemetria più facilmente. Può spingere verso i suoi servizi cloud, OneDrive in primis. E può rendere più difficile abbandonare l’ecosistema Microsoft perché tutte le proprie cose sono legate a quell’account.

Non è necessariamente una cattiva cosa, ma è sicuramente conveniente per Microsoft. E scomodo per chi preferisce mantenere il controllo totale sul proprio computer senza dover condividere dati con l’azienda.