Intego Mac Internet Security X9: sconto del 50%

Anche se in numero ridotto rispetto a Windows, i malware per macOS non sono certo una rarità, quindi è sempre meglio utilizzare un buon antivirus. Tra le soluzioni di sicurezza migliori sul mercato ci sono quelle di Intego. La software house francese offre attualmente la suite Mac Internety Security X9 ad un prezzo molto interessante. Gli utenti possono proteggere i loro Mac, risparmiando il 50% sul prezzo di listino.

Intego Mac Internert Security X9: sconto del 50%

Mac Internet Security X9 comprende due software principali: VirusBarrier X9 e NetBarrier X9. VirusBarrier X9 è ovviamente l’antivirus che fornisce la protezione in tempo reale ed effettua la scansione dei file. Il software viene aggiornato automaticamente, in modo da riconoscere e bloccare le nuove minacce. È possibile inoltre effettuare la scansione degli allegati ricevuti via email, quando un dispositivo iOS viene collegato al Mac.

NetBarrier X9 è invece il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita per bloccare i tentativi di intrusione e avvisare se un’applicazione apre una connessione verso l’esterno. Il software effettua automaticamente il cambio di profilo (casa, pubblico, lavoro) e quindi offre la protezione più adeguata.

L’interfaccia è molto semplice e i due software sono facili da configurare e gestire. Mac Internet Security X9 è compatibile con macOS Big Sur. L’abbonamento valido un anno per un Mac può essere sottoscritto al prezzo di 24,99 euro, invece di 49,99 euro (sconto del 50%). Il pagamento è possibile con le principali carte di credito e PayPal.