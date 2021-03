CyberGhost: VPN e antivirus con 84% di sconto

Tra le VPN più popolari c’è quella offerta da CyberGhost. La software house rumena ha annunciato gli sconti di primavera che consentono di sottoscrivere abbonamenti a prezzi molti interessanti. Oltre al piano base, gli utenti possono scegliere le versioni Plus e Extra che includono anche browser, antivirus e password manager. Il risparmio annuale arriva all’84%. L’offerta scade tra due giorni, quindi è meglio non perdere tempo.

CyberGhost: soluzione completa a 49 euro/anno

CyberGhost offre una navigazione sicura e privata con quasi 6.800 server in 112 posizioni in 90 paesi. La VPN è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente.

CyberGhost garantisce l’anonimato assoluto, quindi non è possibile rilevare il vero indirizzo IP del dispositivo. Ciò consente di accedere ai siti censurati senza lasciare tracce. Il traffico viene mascherato tramite crittografia a 256 bit. La VPN può essere utilizzata per aggirare il blocco geografico di Netflix. È sufficiente un clic per attivare la connessione al server migliore, ma è possibile scegliere server specifici per streaming e torrenting.

Rispetto al piano base, CyberGhost VPN Plus include la funzionalità ID Guard che rileva eventuali violazioni degli account online e il Private Browser basato su Chromium con diverse opzioni per la privacy e DuckDuckGo come motore di ricerca predefinito. Il costo dell’abbonamento è 39 euro/anno (sconto del 73%).

CyberGhost VPN Extra aggiunge inoltre (solo su Windows) l’antivirus Intego, Security Updater (aggiornamento dei software), Privacy Guard (blocco dell’invio dei dati a Microsoft) e il password manager (app mobile e browser). L’abbonamento viene offerto a 49 euro/anno (sconto dell’84%). Per entrambi i piani c’è il rimborso garantito entro 45 giorni.