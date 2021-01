CyberGhost: ottima VPN in offerta a 2 euro/mese

Una delle VPN più popolari è sicuramente CyberGhost. Gli utenti possono utilizzare la rete privata virtuale della software house rumena su numerosi dispositivi, nascondendo il vero indirizzo IP. Al momento è possibile usufruire dell’ottima offerta che prevede un abbonamento per 39 mesi a 2 euro/mese. Il risparmio è quindi dell’83% rispetto al prezzo di listino.

CyberGhost: navigazione sicura a basso prezzo

CyberGhost offre una navigazione sicura e privata con 6.800 server in tutto il mondo. La VPN è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con u unico abbonamento è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente.

CyberGhost garantisce l’anonimato assoluto, quindi non è possibile rilevare il vero indirizzo IP del dispositivo. Ciò consente di accedere ai siti censurati senza lasciare tracce. La VPN può essere utilizzata anche per aggirare il blocco geografico di Netflix. È sufficiente un clic per attivare la connessione al server migliore, ma è possibile scegliere server specifici per streaming e torrenting.

Bastano solo 78 euro per l’abbonamento di 3 anni e 3 mesi. Il pagamento può essere effettuato tramite PayPal, carta di credito (Visa, Mastercard o American Express) o Bitcoin. Si possono sfruttare i 14 giorni di prova e il rimborso garantito entro 45 giorni.