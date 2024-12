Intel 8080: prima CPU per il mercato di massa

Esattamente 50 anni fa, l’azienda calforniana ha annunciato il primo microprocessore per il mercato di massa. Intel 8080, progettato dal team guidato dall’italiano Federico Faggin, è considerata la CPU che ha dato origine all’industria dei microcomputer. Gli eredi più recenti sono i Core Ultra 200S, annunciati all’inizio di ottobre.

Intel 8080 compie 50 anni

I primi processori dell’azienda californiana sono stati gli Intel 4004 e 8008, ma non erano destinati al mercato di massa. Intel 4004 è stato ordinato da Nippon Calculating Machine Corporation (successivamente diventata Busicom) e integrato nel suo calcolatore elettronico 141-PF. Intel 8008 è stato invece realizzato per il terminale programmabile Datapoint 2200 di Computer Terminal Corporation.

Intel 8080 ha democratizzato i microprocessori, consentendo un utilizzo più ampio e riducendo i costi. Busicom aveva investito 60.000 dollari per Intel 4004. Il prezzo di Intel 8080 era solo 360 dollari. Questo processore general-purpose è stato utilizzato nei primi personal computer, tra cui Altair 8800.

Intel 8080 era un chip a 8 bit con frequenza massima di 2 MHz. Integrava tra 4.500 e 6.000 transistor realizzati a 6 micrometri (6.000 nanometri). Poteva eseguire fino a 290.000 operazioni al secondo. Il chip ha ispirato l’architettura x86, ancora oggi la più utilizzata al mondo.

A titolo di confronto, i recenti processori Intel Core Ultra 200S integrano 17,8 miliardi di transistor realizzati a 3 nanometri (0,003 micrometri) e funzionano ad un frequenza massima di 5,7 GHz (5.700 MHz).

I visitatori possono ammirare il processore al museo di Intel che si trova nel Robert Noyce Building al 2200 Mission College Blvd di Santa Clara. Per chi non può andare in California c’è il museo virtuale.