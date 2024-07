Intel accusata di vendere CPU difettose

Molti utenti hanno notato frequenti crash su computer con i processori desktop Intel di 13esima e 14esima generazione (serie K/KF/KS). L’azienda californiana non ha ancora trovato la causa principale a distanza di oltre cinque mesi dalle prime segnalazioni di febbraio. Uno sviluppatore indipendente di giochi ha accusato Intel di vendere CPU difettose.

Pubblicità gratuita per AMD

Alderon Games, uno sviluppatore australiano, afferma di aver riscontrato numerosi problemi (crash, instabilità, corruzione della memoria e altri), non risolti nemmeno con l’installazione degli ultimi aggiornamenti per microcodice, BIOS e firmware. Il fondatore Matthew Cassells ha elencato tutti i casi in cui i processori Intel Core di 13esima e 14esima generazione (architetture Raptor Lake e Raptor Lake Refresh) sono responsabili dei malfunzionamenti.

La software house ha ricevuto migliaia di segnalazioni dagli utenti. I server ufficiali e di terze parti del gioco Path of Titans vanno spesso in crash. Frequenti instabilità si verificano durante lo sviluppo del gioco con errori per memoria e SSD. La percentuale di “fallimento” è quasi del 100%.

Alderon Games ha pertanto deciso di sostituire tutte le CPU Intel nei server con quelle di AMD. Secondo lo sviluppatore australiano, Intel dovrebbe ritirare tutti i processori difettosi e rimborsare i consumatori.

L’azienda californiana ha scoperto un bug nella funzionalità Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB), per il quale verrà rilasciata una patch il 19 luglio. Questa non è tuttavia la causa principale. Un portavoce ha dichiarato: