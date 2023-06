Intel Arc Pro A60 e A60M per la grafica professionale

Intel ha annunciato due nuove GPU per il settore professionale. Arc Pro A60 per PC e Arc Pro A60M per notebook troveranno posto nelle workstation desktop e mobile, quindi saranno disponibili driver ottimizzati per specifiche applicazioni, tra cui quelle di Autodesk.

Intel Arc Pro A60 e A60M: specifiche

Come le schede Arc della serie A per utenti consumer, anche quelle Pro sono basate sull’architettura Xe HPG (nome in codice Alchemist) e sono realizzate da TSMC con tecnologia a 6 nanometri. Arc Pro A60 e Pro A60M hanno però specifiche “dimezzate” rispetto alle GPU Arc A770 e 770M, quindi anche le prestazioni dovrebbero essere inferiori del 50% (Intel non ha fornito benchmark).

Arc Pro A60 e Pro A60M integrano 16 Xe core (2.048 stream processor), 16 unità di ray tracing e 256 motori vettoriali. Arc Pro A60 ha 12 GB di memoria GDDR6 con bus a 192 bit, mentre Arc Pro A60M ha 8 GB di memoria GDDR6 con bus a 128 bit. Cambia quindi la larghezza di banda: 384 GB/s e 256 GB/s, rispettivamente.

Le prestazioni raggiungono i 10,04 TFLOPS (Arc Pro A60) e 9,42 TFLOPS (Arc Pro A60M). Entrambe le GPU supportano lo standard PCI Express 4.0 x16 e un massimo di quattro schermi con risoluzione di 7680×4320 pixel a 60 Hz (sul retro della scheda Arc Pro A60 ci sono quattro porte DisplayPort). Le due GPU supportano inoltre codifica e decodifica di video H.265, H.264, VP9 e AV1. Il consumo massimo è 130 Watt (Arc Pro A60) e 95 Watt (Arc Pro A60M).

Intel promette il rilascio trimestrale di driver ottimizzati per diversi software professionali, tra cui Autodesk 3ds Max, Autodesk AutoCAD, Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor, Autodesk Maya, Bentley MicroStation, Dassault Systèmes SOLIDWORKS, Nemetscheck VectorWorks, PTC Creo, Siemens NX e Siemens Solid Edge.