Intel: Arrow Lake Refresh sarà solo disponibile nelle varianti K

Arrow Lake Refresh, la tanto discussa serie aggiornata delle attuali CPU, è stata di recente al centro di numerose speculazioni. Inizialmente è stato menzionato un incremento nel numero di core, mentre successivamente l’attenzione si è spostata sul potenziamento esclusivo dell’unità NPU (Neural Processing Unit) integrata, per poi affermare che l’intera gamma fosse stata cancellata. Quest’ultima notizia non sembrerebbe del tutto vera, dato che l’azienda avrebbe intenzione di riservare questa volta l’aggiornamento alle sole varianti K, caratterizzate da un moltiplicatore sbloccato per l’overlock.

Intel: Arrow Lake Refresh verrà commercializzato soltanto in versione K

Come appunto accennato, Intel Arrow Lake Refresh non è stato abbandonato del tutto, ma sarà realizzato solamente in versioni specifiche. L’azienda non intende aggiornare l’intera gamma, concentrandosi invece su miglioramenti mirati per le CPU delle serie K e KF, queste ultime senza iGPU. Questi modelli dovrebbero far parte della serie Core Ultra 300K, pensata per gli utenti più esigenti e che vogliono assemblare un PC di fascia alta.

Preliminary. ARL-S Refresh will only feature K and KF SKUs. There will be opt-in uplifts to the current ARL-S K and KF lineup in the meantime. — Jaykihn (@jaykihn0) March 25, 2025

Come è facile intuire, gli altri modelli base che fanno parte della linea Arrow Lake, invece, non saranno interessati dall’aggiornamento, ma piuttosto da nuovi profili prestazionali, a cui l’azienda sta lavorando. A riportare queste informazioni è un insider di nome Jaykihn, una fonte nota per la sua affidabilità riguardo le notizie sui processori Intel. Sempre secondo le indiscrezioni, sembra che l’azienda stia lavorando a una funzione chiamata IPO (Intel Performance Optimization), dedicata all’overclocking e all’ottimizzazione. Non non dovrebbe trattarsi di un’alternativa migliore rispetto ai classici profili overclock, piuttosto di uno strumento pensato per integratori di sistemi e OEM, e che permette di incrementare frequenze, limiti di potenza e overclock della memoria, garantendo stabilità.

I profili OC tradizionali rimarranno quindi la scelta ideale per coloro che sono interessati a fare overclock. Intel IPO mira infatti a bilanciare ottimizzazioni e affidabilità, rivolgendosi a un pubblico più ampio. L’insider ha precisato che, sebbene simili nel concetto, le ottimizzazioni per Arrow Lake e l’applicazione IPO non sono la stessa cosa: pare infatti che l’azienda voglia provare un approccio per soddisfare più tipi di utenza, sostanzialmente i giocatori e i professionisti.