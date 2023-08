Intel attiva la telemetria nei driver per GPU Arc

Intel ha rilasciato nuovi driver beta per le GPU Arc (versione 31.0.101.4578) che includono varie ottimizzazioni per il gioco Baldur’s Gate 3. Gli utenti hanno notato che durante l’installazione viene selezionata la voce Computing Improvement Program (CIP). Si tratta di un tool che raccoglie i dati del computer per migliorare le prestazioni.

Intel monitora gli utenti?

Il sito TechPowerUp evidenzia che il tool viene installato automaticamente se l’utente sceglie l’opzione di installazione standard. Scegliendo invece quella personalizzata è possibile eliminare il segno di spunta accanto alla voce Intel Computing Improvement Program, come si può vedere nel seguente screenshot:

Intel fornisce maggiori dettagli sul programma nella pagina dedicata. I dati raccolti vengono utilizzati per migliorare gli stessi driver con un futuro aggiornamento. Il componente può essere rimosso in qualsiasi momento, ma se l’utente “sceglie” di partecipare invierà ad Intel diverse informazioni.

Intel riceverà i dati relativi alla configurazione hardware del computer, la versione del sistema operativo, le impostazioni di paese e lingua, le versioni dei software e le categorie dei siti visitati. L’azienda californiana non raccoglie gli URL dei siti visitati e le informazioni personali (nome, indirizzo email, indirizzo IP, indirizzo MAC, numero di telefono e posizione geografica).

TechPowerUp sottolinea che la telemetria viene attivata anche nei driver delle GPU GeForce di NVIDIA (non esiste un opt out) e il componente dedicato non può essere rimosso. AMD permette invece di disattivare la raccolta dei dati durante l’installazione di Software Adrenalin, indipendentemente dalla modalità di installazione (tipica, solo driver o personalizzata).