ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN è da anni considerata una delle soluzioni VPN più affidabili a livello internazionale, ma il costo è sempre stato uno degli aspetti meno vantaggiosi. Con la nuova promozione, però, il servizio diventa decisamente più accessibile.

Il piano biennale viene ora proposto a soli 4,87 euro al mese, grazie a uno sconto del 61%. In più, gli utenti ricevono quattro mesi aggiuntivi gratuiti e una eSIM da 5 GB fornita da holiday.com, perfetta per chi viaggia fuori dall’Europa. A tutela dei consumatori è prevista anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Viaggi più sicuri e connessioni protette con ExpressVPN

Utilizzare ExpressVPN in vacanza significa poter navigare senza rischi anche su reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di bar, hotel o aeroporti. La connessione è cifrata, l’attività online resta privata e i dati personali sono protetti da possibili tentativi di intrusione.

ExpressVPN consente di bypassare i blocchi territoriali che limitano l’accesso a film, serie o eventi sportivi disponibili in Italia. Basta collegarsi a un server VPN nel nostro Paese per continuare a vedere i contenuti abituali anche all’estero.

Un plus dell’offerta è la SIM virtuale da 5 GB inclusa senza costi extra. Attivandola, chi si sposta oltre i confini dell’UE può restare connesso senza subire le tariffe elevate del roaming internazionale.

La promozione sul piano biennale, con il 61% di sconto e i bonus inclusi, è disponibile solo per un periodo limitato sul sito ufficiale di ExpressVPN.