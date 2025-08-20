 ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
Con l'offerta di ExpressVPN hai uno sconto del 61%, 4 mesi di uso gratuito e una eSIM da 5 GB inclusa per viaggiare sempre connessi.
Sicurezza Privacy VPN
ExpressVPN è da anni considerata una delle soluzioni VPN più affidabili a livello internazionale, ma il costo è sempre stato uno degli aspetti meno vantaggiosi. Con la nuova promozione, però, il servizio diventa decisamente più accessibile.

Il piano biennale viene ora proposto a soli 4,87 euro al mese, grazie a uno sconto del 61%. In più, gli utenti ricevono quattro mesi aggiuntivi gratuiti e una eSIM da 5 GB fornita da holiday.com, perfetta per chi viaggia fuori dall’Europa. A tutela dei consumatori è prevista anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Viaggi più sicuri e connessioni protette con ExpressVPN

Utilizzare ExpressVPN in vacanza significa poter navigare senza rischi anche su reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di bar, hotel o aeroporti. La connessione è cifrata, l’attività online resta privata e i dati personali sono protetti da possibili tentativi di intrusione.

ExpressVPN consente di bypassare i blocchi territoriali che limitano l’accesso a film, serie o eventi sportivi disponibili in Italia. Basta collegarsi a un server VPN nel nostro Paese per continuare a vedere i contenuti abituali anche all’estero.

Un plus dell’offerta è la SIM virtuale da 5 GB inclusa senza costi extra. Attivandola, chi si sposta oltre i confini dell’UE può restare connesso senza subire le tariffe elevate del roaming internazionale.

La promozione sul piano biennale, con il 61% di sconto e i bonus inclusi, è disponibile solo per un periodo limitato sul sito ufficiale di ExpressVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

