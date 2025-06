Intel B770: il supporto per il chip BMG-G31 compare su AIDA64

Nuove conferme sulla prossima uscita di Intel B770, la GPU top di gamma della linea Battlemage, sono da poco comparse nel software AIDA64, per la diagnostica e le informazioni hardware. L’ultima versione beta del programma include infatti un supporto parziale per il prossimo modello. Secondo il changelog ufficiale, AIDA64 è ora in grado di rilevare informazioni specifiche relative al Battlemage G31, nonostante l’azienda non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Intel B770: ulteriori conferme compaiono su AIDA64

Le aspettative per Intel B770 sono abbastanza alte. Le indiscrezioni suggeriscono che questa GPU sarà dotata di 32 core Xe2 e un bus di memoria a 256 bit, caratteristiche che la posizionano come una soluzione di fascia alta rispetto alle GPU basate sul processore grafico BMG-G21, utilizzato nelle schede grafiche Arc B570 e Arc B580. Precedentemente, altre indiscrezioni emerse hanno svelato la presenza dell’ultimo standard PCI-E 5.0 16X, comparso nella lista PCI-E SIG.

Naturalmente, c’è molta attesa per la GPU Intel B770, la quale potrebbe rappresentare un significativo passo avanti dell’azienda nel segmento GPU consumer. Se il modello di fascia alta riuscirà a confrontarsi adeguatamente con le soluzioni moderne di Nvidia e AMD, potrebbe dare il via a un interessante scenario concorrenziale che andrebbe sicuramente a beneficio dei consumatori. Non resta quindi che sperare.

Tra le novità di AIDA64 emerge anche il supporto per i controller e i dispositivi PCI Express 7.0, che coincide con il rilascio delle specifiche finali di questa tecnologia da parte dell’organizzazione PCI-SIG. Tuttavia, il supporto per PCIe 7.0 appare per il momento prematuro, considerando che persino lo standard PCIe 6.0 è ancora poco diffuso, soprattutto nel settore consumer.

Di seguito la lista cambiamenti completa di AIDA64 7.99.7817 beta: