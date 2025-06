Nuova GPU Intel PCI-E 5.0 scoperta su PCI-SIG: è la B770?

Durante il recente Computex, Intel ha annunciato la nuova serie Arc Pro B, basata sul processore grafico BGM-G21, condiviso con le schede Arc B580 e B570 destinate al mercato consumer. La caratteristica distintiva di questa serie è l’adozione dell’interfaccia PCIe 5.0 per le varianti Pro, un significativo passo avanti rispetto alle versioni consumer, che rimangono ancorate allo standard PCIe 4.0. Una nuovo modello PCI-E 5.0 è tuttavia ora comparso nella lista dell’ente PCI-SIG, con la possibilità che possa trattarsi dell’attesa B770.

Intel: nella lista PCI-SIG compare un misterioso modello PCIe 5.0

Le indiscrezioni parlavano da tempo dell’introduzione del PCIe 5.0 nelle schede grafiche Intel, e i dati forniti da PCI-SIG confermano che l’Arc B580 è certificata per questo standard. Tuttavia, un cambiamento deciso nelle fasi finali ha fatto in modo di limitare la versione consumer al precedente standard PCIe 4.0 con sole 8 linee, una scelta che potrebbe ridurre leggermente le prestazioni su sistemi più recenti, influendo sull’efficienza in determinati contesti di utilizzo.

Un aggiornamento recente della lista PCI-SIG ha nel frattempo rivelato l’esistenza di un nuovo modello di GPU Arc Battlemage, identificato con il codice “99CMLN” e dotato di un’interfaccia PCIe 5.0 a 16 linee, una novità assoluta per la gamma. Inizialmente, si è ipotizzato che potesse trattarsi di Arc Pro B60 Turbo di MaxSun, che utilizza due GPU BGM-G21. Tuttavia, il nome del prodotto elencato nei dati PCI-SIG indica un modello originale prodotto dall’azienda, per cui l’ipotesi più accreditata è che si tratti di una scheda basata sul processore grafico BGM-G31 di fascia alta, ancora non utilizzato, di cui tanto si è discusso.

Intel Arc B770, di cui in realtà Intel ha accennato al Computex senza però mostrarla, potrebbe essere in fase di ottimizzazione per competere nel segmento di mercato di fascia alta, con miglioramenti mirati a garantire prestazioni elevate.

Attualmente, Intel non ha in calendario eventi nel breve periodo. I partner stanno sviluppando versioni personalizzate delle Arc Pro B60 e B50, mentre circolano ancora indiscrezioni su un possibile lancio di una variante da 24GB di Arc B580 nelle prossime settimane. Arc B770 è invece prevista per il quarto trimestre del 2025.