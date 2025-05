Maxsun registra Nvidia RTX 5050 8GB e Intel Arc B580 da 24GB

Maxsun, uno tra i più conosciuti produttori GPU di terze parti, ha da poco confermato il lancio di ulteriori modelli di nuova generazione che riguardano Nvidia e Intel. Nello specifico, l’azienda cinese si prepara a lanciare la tanto rumoreggiata RTX 5050, proposta di fascia bassissima finora solo oggetto di indiscrezioni, insieme a un inaspettato modello di Intel Arc B580 da 24GB.

Maxsun si prepara a far debuttare Nvidia GeForce RTX 5050 da 8GB e Intel Arc B580 da 24GB

La registrazione di ben 16 varianti della GeForce RTX 5050 da 8GB presso l’ente della Commissione Economica Eurasiatica (EEC) conferma ufficialmente la sua esistenza, per cui possiamo quindi aspettarci un lancio che avverrà a breve proprio da Maxsun.

La RTX 5050, che sarà proposta in diverse serie come iCraft, Transformer, Terminator e la nuova serie OTES, accompagnerà gli 8 GB di VRAM con un bus di memoria a 128 bit, sebbene non sia ancora chiaro se utilizzerà memoria GDDR6 o la più avanzata GDDR7. Secondo delle fonti affidabili, la GPU sarà basata sul processore grafico GB207, dotato di 2560 core e un TDP di 130W. Il debutto potrebbe avvenire insieme ad altre varianti Maxsun della serie RTX 50, come RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti e RTX 5060, che verranno svelate durante il Computex, in programma tra una settimana.

Nel frattempo, l’azienda cinese ha registrato anche un’inaspettata Intel Arc B580 iCraft 24G OC, una variante con ben 24 GB di VRAM, smentendo le recenti dichiarazioni di SPARKLE che invece negavano l’esistenza di un simile prodotto. Si tratta di un interessante modello che può far gola a chi, preferendo le risoluzioni elevate, ha bisogno di molta memoria e cerca una soluzione abbordabile.

Naturalmente i prezzi e la disponibilità sono però da definire, non resta quindi che attendere per scoprire tutte le informazioni a riguardo, sperando che rappresentino delle opzioni interessanti per i giocatori e, in generale, gli utenti PC.