Intel Core i9-13900KS: 6 GHz senza overclock

Dopo aver annunciato i processori Raptor Lake per notebook, Intel ha svelato la CPU desktop più veloce del mondo, ovvero il Core i9-13900KS. Si tratta della versione “Special” del Core i9-13900K che può raggiungere una frequenza di 6 GHz senza overclock. Ovviamente sono necessari un alimentatore di qualità e un ottimo sistema di raffreddamento.

Intel Core i9-13900KS: mostro di velocità e consumi

Il modello di punta era finora il Core i9-13900K con 24 core (8 P-core e 16 E-core). Le frequenze base sono 3 e 2,2 GHz, mentre quelle massime sono 5,8 e 4,3 GHz, rispettivamente. In occasione dell’annuncio di fine settembre, l’azienda di Santa Clara aveva promesso l’arrivo di una versione più veloce. Il lancio ufficiale è avvenuto ieri sera. Due degli otto performance core (P-core) del Core i9-13900KS possono raggiungere i 6 GHz, mentre gli altri sei funzionano a 5,6 GHz, come si vede nel video.

Ciò è possibile grazie alla tecnologia Intel Thermal Velocity Boost. Le frequenze base sono 2,4 GHz per gli E-core e 3,2 GHz per i P-core, quindi un incremento di 200 MHz rispetto al Core i9-13900K. Il TDP base del Core i9-13900KS è 150 Watt, ovvero 25 Watt in più del Core i9-13900K. Il TDP massimo (alla frequenza di 6 GHz) è 320 Watt. In pratica, il processore è un piccolo “forno”.

La CPU può essere installata su schede madri con chipset Z790 e Z690, dopo aver aggiornato il BIOS. Il prezzo consigliato è 699,00 dollari (IVA esclusa). Probabilmente in Italia costerà circa 1.000 euro.

