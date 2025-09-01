Intel Core Ultra 3 205: la nuova CPU economica supera il 5600X3D

Intel lancia la nuova gamma di fascia bassa Ultra 3 con il debutto di Core Ultra 3 205, recente modello economico della famiglia Arrow Lake-S che sta già facendo parlare di sé per via delle interessanti prestazioni, che lo collocano sia davanti al Ryzen 5 5600X3D che all’i5 14100. Nonostante non sia ancora stato ufficialmente annunciato dall’azienda, la CPU è già stata avvistata in alcuni negozi online. Il prezzo dovrebbe andare dai 120 ai 150 dollari, offrendo una buona opzione dall’interessante rapporto qualità/prezzo.

Intel Core Ultra 3 205: la nuova proposta di fascia bassa dall’ottimo rapporto qualità/prezzo

Intel Core Ultra 3 205 include un totale di 8 core e 8 thread, composti in equa maniera da 4 P-Core e 4 E-Core, ideali per un uso quotidiano e multitasking leggero. La frequenza base è di 3,80 GHz, mentre quella massima può raggiungere i 4,90 GHz, garantendo prestazioni adeguate anche nelle attività più impegnative, come appunto il gioco. La cache L3 raggiunge una capienza totale di 16 MB, la L2 è invece di 3 MB.

In un recente test eseguito su Geekbench 6, dove era montato su una scheda madre Gigabyte H810 con 8 GB di memoria DDR5, il Core Ultra 3 205 è riusciuto a ottenere 2664 punti nei test single-core e 9935 punti nei test multi-core, superando di gran lunga il suo predecessore, vale a dire Core i3-14100F. Quest’ultimo, con una configurazione a 4 core e 8 thread, si ferma infatti a solo 2387 punti single-core e 8110 punti multi-core, evidenziando un miglioramento rispettivo dell’11% e del 23%.

L’aspetto interessante è però nel paragone con la concorrenza, dove Intel Core Ultra 3 205 si confronta con AMD Ryzen 5 5600X3D, il quale ottiene 2085 punti single-core e 9380 punti multi-core, rimanendo dietro.

La CPU si posiziona quindi come una valida alternativa per chi cerca di costruire configurazioni economiche, ma all’avanguardia, andando a disturbare la fascia di mercato attinente che AMD tiene ancora in piedi con la sua vecchia piattaforma AM4. Nonostante il prezzo conveniente, le schede madri LGA1851 hanno però un prezzo più alti rispetto a quelle AM4, il che potrebbe penalizzarne un po’ la preferenza.