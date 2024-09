Intel: Driver Vulkan non rilascerà più avvisi più sull’uso di Xe2

Linux 6.12, ha abilitato di default il supporto per le schede grafiche Lunar Lake e Battlemage. Ciò per offrire supporto immediato alla prossima generazione di grafica Xe2 di Intel. Anche nello spazio utente, il codice dei driver OpenGL e Vulkan di Intel ha iniziato ad abilitare di default la grafica Xe2 quando si utilizza Linux 6.12 o versioni successive. In Mesa, oltre a non essere più nascosto dall’opzione “force probe“, è stato rimosso un avviso che informava gli utenti del mancato supporto Vulkan quando utilizzavano hardware Xe2.

Oltre alla gestione dei dispositivi PCI ID in Mesa, adesso è stato pubblicato un avviso nel driver open-source Intel ANV Vulkan. Questo riporta che “Vulkan non è ancora supportato” quando la versione del dispositivo grafico è troppo recente. Con una semplice patch integrata in Mesa 24.3-devel e destinata al backporting nella serie stabile di Mesa 24.2, quel controllo è stato modificato. Ciò in modo che i dispositivi grafici versione “20” non siano più interessati.

Intel: patch ANV Vulkan e supporto Xe2 in arrivo con Linux 6.12

Questa patch consente alla grafica Xe2 di ignorare l’avviso del driver Intel ANV Vulkan su Xe2. Inoltre, fa parte di questa richiesta di merge che ha ulteriormente ripulito la segnalazione di avviso quando viene forzato il supporto hardware. Gli ingegneri Intel che sviluppano i driver grafici Linux open source sono impegnati a portare a termine il supporto Xe2. I processori Intel Core Ultra 200V Lunar Lake sono stati annunciati questa settimana e inizieranno a essere spediti il 24 settembre. Tuttavia, il supporto stabile non arriverà fino a Linux 6.12, previsto come versione stabile per novembre. Quindi i primi clienti dei laptop Core Ultra 200V che utilizzano Linux potrebbero avere problemi o potrebbero considerare di utilizzare Linux 6.12 Git. Per avere ulteriori informazioni in merito è quindi necessario attendere ancora qualche giorno.