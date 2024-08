Linux 6.12: Intel abilita Xe2 in Lunar Lake e Battlemage di default

Il prossimo ciclo del kernel Linux 6.12 abiliterà la grafica Xe2 in Lunar Lake e Battlemage per impostazione predefinita. Il supporto Xe2 all’interno del driver grafico del kernel open source “Xe” sembra essere abbastanza stabile ora da abilitare il supporto di default per l’hardware Lunar Lake e Battlemage con la prossima versione del kernel. Le patch sono state inviate. Già lo scorso luglio si vociferava della probabilità che Lunar Lake e Battlemage ottenessero il supporto grafico ufficiale per Linux 6.12. Ciò sta effettivamente accadendo. Si tratta di una buona notizia, poiché significa che il supporto per Battlemage sarà pronto per essere abilitato di default prima del lancio delle schede grafiche dedicate. Ciò dovrebbe garantire un’esperienza Linux molto più fluida rispetto ai primi giorni di DG2/Alchemist. Per quanto riguarda Lunar Lake, invece, ciò sarà un po’ più fastidioso per i primi acquirenti dei laptop Intel Core Ultra di nuova generazione.

Linux 6.12: la richiesta di pull di drm-xe-next per il supporto LNL e BMG

Lunar Lake sarà presentato ufficialmente il 3 settembre. Tuttavia, la finestra di merge per Linux 6.12 non avverrà prima di metà settembre e la versione stabile del kernel v. 6.12 sarà disponibile a novembre. Quindi, per coloro che pianificano di acquistare un laptop Lunar Lake a partire dal mese prossimo, sarà necessario utilizzare un kernel Linux 6.12 Git. In alternativa, è possibile provare il supporto sperimentale su Linux 6.11 utilizzando il parametro del modulo “force_probe” come soluzione temporanea.

Nelle scorse ore è stata inviata una richiesta di pull di drm-xe-next che include la modifica per promuovere il supporto per Lunar Lake (LNL) e Battlemage (BMG). Come riportato sulla pagina dedicata: “Oltre alle correzioni aggiuntive rispetto alla settimana scorsa, ci sono 2 patch importanti per rimuovere il requisito di force_probe per LNL e BMG. Sono le prime piattaforme ad essere ufficialmente supportate dal driver xe: una integrata e una discreta. Per BMG ci sono ancora alcune modifiche necessarie che verranno incluse nella richiesta di pull drm-intel-next più tardi questa settimana“. Queste patch eliminano il requisito force_probe. Ciò significa che la grafica di Lunar Lake e Battlemage funzioni immediatamente a partire da Linux 6.12. Infine, la richiesta di pull abilita anche il supporto di lettura della memoria prioritaria su Xe2. Inoltre, ottimizza le prestazioni per Xe2, stabilizza il firmware Battlemage GFuC e introduce altre correzioni/miglioramenti.