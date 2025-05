Intel: il socket LGA1954 manterrà la compatibilità per i dissipatori

Intel sta preparando la prossima generazione di processori Core Ultra per desktop, iniziando la produzione delle CPU con architettura Nova Lake. Come ben sappiamo, anche in questo caso, l’azienda ha deciso di adottare l’ennesimo nuovo socket, che costringerà gli utenti, che hanno intenzione di aggiornare, di comprare una nuova scheda madre. Come però è successo per LGA1851, il nuovo LGA1954 manterrà le stesse dimensioni, permettendo di continuare a usare gli attuali dissipatori.

Intel: le dimensioni del nuovo socket LGA1954 per le CPU Nova Lake rimarranno invariate

Intel è nota per aggiornare i socket ogni una o due generazioni, con annesse critiche, e Nova Lake non fa per nulla eccezione. Se da un lato, come anticipato inizialmente, sarà necessario acquistare una nuova scheda madre a chi vorrà acquistare una CPU Nova Lake, dall’altro la buona notizia è che sarà possibile continuare a usare i dissipatori correnti, che rimarranno fortunatamente compatibili grazie alle dimensioni identiche del nuovo socket.

Con i processori Nova Lake, l’azienda continua il suo percorso con l’architettura ibrida introdotta con successo con Alder Lake. Questa volta, secondo le indiscrezioni, il modello top di gamma dovrebbe raggiungere un massimo di 52 core (16 Coyote Cove P-Cores, 32 Arctic Wolf E-Cores e 4 LPE-Cores), superando di oltre il doppio il conteggio dei core dell’attuale Core Ultra 9 285K, il top di gamma della serie Arrow Lake-S. Le CPU saranno fabbricate da TSMC con il nuovo processo produttivo a 2nm, insieme ad altre parti che invece useranno il nuovo nodo 14A, anch’esso da 2nm.

Intel starebbe lavorando anche a varianti con cache 3D aggiuntiva, sfruttando il nodo 18A-PT ottimizzato per gli schemi 3DIC, al fine di competere direttamente con la gamma X3D di AMD. La nuova gamma di CPU Nova Lake adotterà la nomenclatura Core Ultra 400S, saltando la serie Core Ultra 300, riservata invece alle prossime CPU Panther Lake per portatili.

Le CPU Nova Lake sono attese per il debutto nel 2026, a differenza dei Panther Lake già attesi per quest’anno.