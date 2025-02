Intel: in arrivo altri modelli di GPU Battlemage

Dopo l’ottimo lancio dei primi due modelli B580 prima e B570 dopo, caratterizzate da prestazioni molto interessanti, Intel è al lavoro per preparare ulteriori modelli di GPU Battlemage, come è stato fatto notare dai nuovi ID PCI aggiunti al codice di Mesa 3D dall’azienda stessa, suggerendo l’esistenza di altri due possibili varianti di fascia discreta.

Intel al lavoro su altre due GPU Battlemage di fascia discreta

Gli ID aggiunti da Intel alla libreria grafica Mesa 3D sono stati scoperti dalla testata FreeDesktop. Oltre a quelli già esistenti, gli ID nuovi lasciano proprio intendere il possibile lancio di nuovi modelli e, nonostante l’assenza di annunci ufficiali da parte dell’azienda, è anche lecito aspettarsi l’arrivo di ulteriori varianti quest’anno. Le attuali due schede video esistenti sono basati sullo stesso processore grafico, vale a dire BMG G21.

È probabile che l’azienda stia lavorando alle proposte di fascia alta e che gli ultimi ID scoperti facciano riferimento a un’ipotetica B770, nonostante naturalmente non si sappia ancora nulla in merito.

L’ID potrebbe tuttavia anche trattarsi della GPU Intel anticipata alcuni giorni fa, più potente e destinata ad ambiti produttivi per l’utilizzo in sistemi workstation. Precedentemente, è stato reso noto che un nuovo modello dotato di 24GB di RAM, insieme al processore grafico BMG 21, fosse in fase di sviluppo. Non si conoscono quindi dettagli più specifici, almeno per adesso, ma sarebbe sicuramente interessante se la nuova scheda fosse una proposta per competere direttamente con le imminenti AMD RX 9070 e 9070 XT, ma anche con la nuova RTX 5070 Ti, cosa che l’azienda ha sicuramente capacità di fare, come dimostrato dai precedenti modelli interessati.

Le informazioni trapelate non riportano alcuna info in merito al processore grafico usato, limitandosi a specificare soltanto la sigla “BMG”. Non ci sono poi ancora modifiche per quanto riguarda il driver, fatta eccezione per l’aggiunta dei nuovi ID. Non resta quindi che attendere per capire le intenzioni in tal senso da parte dell’azienda.