Pesante round di licenziamenti per Intel?

Il valore di Intel sul mercato azionario è sceso del 40% circa dall’inizio dell’anno a oggi ed entro i prossimi giorni la società presenterà la relazione inerente all’ultimo trimestre fiscale. Con tutta probabilità, i risultati raggiunti non faranno piacere agli investitori. Il rimedio, come ormai diventato quasi una prassi per il settore, sembra essere quello che passa da un pesante round di licenziamenti.

Intel sta per licenziare migliaia di dipendenti?

A riportarlo è Bloomberg, che cita fonti interne all’azienda, per ovvie ragioni rimaste anonime. Stando a quanto svelato, migliaia di dipendenti potrebbero perdere il loro posto. A fine 2023 erano 124.800 quelli impiegati in 65 paesi a livello globale, già in diminuzione rispetto a un anno prima (131.000).

Intel non ha rilasciato commenti in merito, ma l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già entro questa settimana. Stando all’articolo di riferimento, il taglio avrebbe come obiettivo quello di compiere uno sforzo ambizioso per riprendersi da un crollo degli utili e dalle perdite in termini di market share .

La stessa fonte riferisce che Pat Gelsinger, CEO del gruppo, avrebbe imposto ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, così da poter tornare a giocare un ruolo di primo piano nell’industria, rispondendo alle mosse di competitor come AMD.

Fanno parte della strategia anche alcune assunzioni ai vertici dell’organigramma. Tra queste, la nomina di Naga Chandrasekaran, ex Micron, a leader della divisione Foundry Manufacturing and Supply Chain (al posto del veterano Keyvan Esfarjani) e quella di Kevin O’Buckley, ex Marvell Technologies, messo a capo di Foundry Services.

I processori Lunar Lake in anticipo

Proprio questa settimana, Intel ha annunciato che svelerà i nuovi processori Core Ultra con architettura Lunar Lake (leggi l’articolo dedicato) in occasione di un evento organizzato a Berlino per il 3 settembre, all’apertura della kermesse IFA 2024.

Sarà la risposta del chipmaker alle recenti mosse di Qualcomm, che con la sua linea Snapdragon X oggi alimenta i Copilot+ PC.