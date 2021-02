La collaborazione annunciata tra Mobileye (società controllata da Intel) e Concessioni Autostradali Venete prevede l’impiego di un sistema di intelligenza artificiale al fine di eseguire il monitoraggio delle arterie stradali, raccogliendo ed elaborando informazioni in merito a condizioni dell’asfalto, flussi di traffico, dislocazione delle infrastrutture e molto altro.

IA per il monitoraggio delle autostrade: Mobileye con CAV

Inizialmente la tecnologia sarà applicata sul tratto dell’A4 noto come Passante di Mestre e sulla A57 (Tangenziale di Mestre). Si basa su Mobileye 8 Connect, apparato dal costo contenuto che utilizza videocamere e algoritmi IA per acquisire dati utili ai gestori delle autostrade, ai fornitori di servizi pubblici, alle smart city e ad altri operatori. Il distributore per l’Italia è Autobynet.

Tra gli obiettivi quello di creare mappe in alta definizione e migliorare l’efficienza della flotta di manutenzione consentendo a CAV di fornire servizi avanzati e innovativi di Safe and Smart Mobility lungo i 60 Km interessati, arterie di fondamentale importanza per il trasporto su gomma nel Nord Italia. Di seguito il commento di Lior Sethon, Vicepresident e Deputy General Manager della Intelligent Mobility Solutions Division di Mobileye.

L’accordo di oggi riveste un’importanza strategica per Mobileye e per Intel, in quanto segna l’avvio di una collaborazione mirata a utilizzare gli avanzamenti nell’intelligenza artificiale per migliorare le autostrade, arterie che rivestono un ruolo chiave nel trasporto nazionale e internazionale. È il primo accordo di questo genere che sigliamo con una concessionaria autostradale, in un ambito in cui la nostra innovazione tecnologica basata sulla valorizzazione dei dati può portare benefici concreti a tutti i viaggiatori.

Il sistema fornisce dati GIS (Geographic Information System) attraverso le soluzioni Road Asset Survey, Pavement Condition Monitoring e Dynamic Mobility Mapping di Mobileye. Funziona sfruttando l’abilità di rilevare lo stato dell’infrastruttura stradale, la presenza di pedoni o ciclisti e le condizioni del manto circolando lungo percorsi stabiliti oltre che delegando agli algoritmi la loro elaborazione per poi caricare i dati rilevanti nel cloud. Concludiamo con le parole di Ugo Dibennardo, Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Venete.