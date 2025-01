Intel N150 e 16GB/1TB per il nuovo Mini PC di Beelink: l'OFFERTA

Segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che propone Beelink Mini S13 al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, ma è da cogliere subito al volo se vuoi mettere sulla tua scrivania un Mini PC evoluto, dalle ottime prestazioni, animato dal processore Intel N150 di ultima generazione.

Mini PC: l’offerta a tempo su Beelink Mini S13

Di seguito trovi una panoramica delle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione. A racchiuderle è un case dalle dimensioni estremamente compatte (10,2×11,5×3,9 centimetri), tanto da poterlo comodamente trasportare anche in borsa o nello zaino, come mostra l’immagine di apertura. Il peso è ridotto a 280 grammi. Per saperne di più, consulta la pagina dell’e-commerce relativa all’articolo.

Processore Intel N150 con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD NVMe da 1 TB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e jack audio;

due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Nella confezione di Beelink Mini S13 sono inclusi il manuale utente, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor (con viti), un cavo HDMI da un metro e l’adattatore per l’alimentazione. Tutto questo al prezzo finale di soli 229 euro, il minimo storico da quando è in vendita, grazie al forte sconto applicato in automatico.

La disponibilità è immediata ed effettuando l’ordine in questo momento riceverai il Mini PC direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Amazon gestisce la spedizione attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.