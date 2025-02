Intel Nova Lake: configurazioni fino a 32 core per le nuove CPU

Sono da poco trapelate nuove informazioni relative alle future CPU Intel Nova Lake, l’architettura che succederà ad Arrow Lake sia per quanto riguarda il desktop che i portatili. L’uscita di questi ultimi, infatti, avvenuta alla fine dello scorso anno, non ha avuto il risultati previsti in termini prestazionali per quanto riguarda l’ambito videoludico, spiccando solo nelle applicazioni produttive. Motivo per cui l’azienda ripone le sue speranze su Nova Lake, di cui si è da poco venuti a conoscenza delle configurazioni che riguardano la conta dei nuclei.

Intel Nova Lake: ecco le configurazioni core dei futuri processori

Intel non ha ancora condiviso nulla di concreto su Nova Lake, motivo per cui le informazioni arrivano da HXL, una conosciuta fonte che con un post su X ha condiviso le possibili configurazioni core dei processori che riguardano le serie S (desktop), HX, H ed U (rispettivamente fascia alta, media e bassa per portatili).

Secondo quanto condiviso, il top di gamma dovrebbe avere ben 32 core, composti da una configurazione 16 P-Core + 16 E-Core, un numero finora più alto mai visto per il desktop. Per quanto riguarda invece le serie per portatili, le CPU della gamma HX continueranno ad avere sempre 24 core con la configurazione già nota per quanto riguarda P-Core ed E-Core, mentre Nova Lake-U, pensata per l’efficienza energetica, si fermerà solo a 4 P-Core.

Nova Lake Configuration Rumors NVL-SK: 2*8+16

NVL-HX: 1*8+16

NVL-S/NVL-H: 4+8

Ritornando al top di gamma, pare che Intel farà uso di due tile per aumentare considerevolmente la conta dei core, in risposta ai futuri modelli Zen 6 di AMD, i quali dovrebbero anch’essi offrire fino a un massimo di 32 core per CCD (Core Complex Die).

Intel Nova Lake-S succederà direttamente ad Arrow Lake-S, prendendo il nome di “Core Ultra 400”, poiché “Core Ultra 300” verrà invece assegnato a Panther Lake, in uscita quest’anno solamente per i portatili. I nuovi processori faranno uso dei Coyote Core per quanto riguarda i nuclei più performanti, mentre quelli più efficienti saranno gli Arctic Wolf. Il lancio è atteso per il prossimo anno, motivo per cui ci si aspettano maggiori informazioni nei prossimi mesi.