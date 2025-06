Intel Nova Lake supporterà nativamente le RAM DDR5 8000

Nuove indiscrezioni riguardo Intel Nova Lake-S, i prossimi processori di gamma consumer destinati al segmento desktop, svelano nuove informazioni relative al supporto RAM e PCIe. La prossima generazione, attesa per il debutto per il 2026, entrerà già in produzione quest’anno attraverso il nodo produttivo di TSMC da 2nm e richiederà la nuova piattaforma LGA1954.

Intel Nova Lake: supporto nativo per le memorie RAM DDR5 8000

Le nuove indiscrezioni su Nova Lake sono state condivise dall’insider Jaykihn e, secondo quanto riportato, la nuova generazione di processori Intel dovrebbe supportare nativamente le memorie RAM DDR5 8000, un incremento del 50% rispetto alle DDR5-6400 supportate nativamente da Arrow Lake-S. Questo salto prestazionale è reso possibile da un nuovo controller di memoria, che promette di spingere le velocità oltre i 10.000 MT/s con moduli più veloci o con l’uso di CUDIMM, un tipo di memoria che sta guadagnando sempre più interesse tra gli appassionati e chi pratica overclock.

Le CUDIMM e le LPCAMM2, infatti, si candidano a diventare le soluzioni preferite per chi cerca il massimo delle prestazioni, mentre le classiche DIMM continueranno a essere commercializzate per gli utilizzi comuni. Per quanto riguarda le corsie PCIe, le CPU Nova Lake-S ne offriranno un totale di 48, di cui 24 PCIe 5.0 gestite dalla CPU, 4 PCIe 5.0 per il DMI, 8 PCIe 5.0 dal chipset e 16 PCIe 4.0. Le corsie PCIe 5.0 della CPU saranno configurabili in modalità 1×16+2×4, 2×8+2×4 o 4×4+2×4, garantendo flessibilità per GPU e SSD. Rispetto a Intel Arrow Lake-S, che disponeva di un totale di 24 corsie PCIe 5.0 (di cui 20 dedicate a GPU e SSD), Nova Lake-S aumenta il conteggio a 36 corsie PCIe 5.0, con 32 disponibili per GPU (x16) e SSD (x4), migliorando la capacità di gestire configurazioni avanzate.

Nova Lake Platform PCIE and USB Specifications pic.twitter.com/wgG2u5xINN — Jaykihn (@jaykihn0) June 17, 2025

La piattaforma supporterà inoltre fino a 8 corsie SATA III, 14 porte USB2, 10 porte USB 3.2 a 5 Gbps, 10 a 10 Gbps e 5 a 20 Gbps, offrendo una connettività completa per periferiche di ogni tipo. I processori Nova Lake-S incrementeranno anche in maniera significativa la conta dei core che, come anticipato in precedenza, arriverà fino a 52 unità, ovvero più del doppio rispetto agli Arrow Lake-S.

Con l’arrivo delle schede madri Intel della serie 900 nel 2026, l’azienda sembra pronta a introdurre anche migliori funzionalità di overclocking, rendendo i Nova Lake-S una scelta allettante per gli utenti più esigenti. Non mancheranno anche opzioni dotate di un superiore quantitativo di cache, per competere con i modelli X3D di AMD.