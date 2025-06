Intel Nova Lake userà iGPU ibride Xe3/Xe4

Nuove indiscrezioni riguardo Intel Nova Lake-S, la prossima gamma di processori desktop che, succedendo ad Arrow Lake, adotterà anche il nuovo socket LGA1954, svelano che i modelli con grafica integrata faranno uso di iGPU Arc che combineranno componenti delle architetture Xe3 e Xe4.

Intel Nova Lake con iGPU Arc che combinano componenti Xe3 e Xe4

L’indiscrezione arriva da Jaykinh, un insider affidabile e attivo per quanto riguarda le novità hardware Intel. Proprio secondo le informazioni trapelate, le nuove CPU Nova Lake-S destinate ai sistemi desktop, integreranno una iGPU Arc Xe3, basata nello specifico sull’architettura Celestial. Tuttavia, la vera novità sta anche nei motori multimediali e di visualizzazione, che potrebbero adottare l’architettura Xe4, nota come “Druid”. Ciò renderebbe Nova Lake-S il primo prodotto a integrare elementi di Xe4, anticipando il debutto ufficiale di questa tecnologia.

Come già noto, l’architettura grafica Xe3 dovrebbe debuttare ufficialmente con le CPU per portatili Panther Lake, in arrivo nel corso del 2025. Xe4 rimane però ovviamente ancora sconosciuta, non essendo disponibili dettagli specifici in merito alle novità dell’architettura. La scelta dell’azienda di combinare Xe3 e Xe4 in Nova Lake-S rappresenta tuttavia un approccio innovativo, che potrebbe portare ulteriore flessibilità per quanto riguarda le prestazioni grafiche.

Xe3 graphics + Xe4 display & media — Jaykihn (@jaykihn0) June 4, 2025

I motori di visualizzazione e multimediali gestiscono l’output video, la codifica e la decodifica. Questi componenti, pur essendo parti del die GPU, possono essere separati e riutilizzati in altri prodotti, una strategia ibrida su cui Intel sembra voler puntare nelle sue prossime uscite hardware.

I processori Nova Lake-S adotteranno uno schema MCM (Multi Chip Module), sulla scia di Arrow Lake, continuando a far uso delle cosiddette “tessere” per unità di elaborazione, grafica e controller I/O, beneficiando di tutti i vantaggi del caso per quanto riguarda la flessibilità sia progettuale che produttiva.

Intel Nova Lake è attesa per il debutto nel 2026, mentre per quest’anno l’azienda si prepara a far debuttare Bartlett Lake e Arrow Lake Refresh, oltre Panther Lake, con una roadmap che sembra abbastanza ricca.