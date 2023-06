50€di sconto sul Mini PC di Intel (NUC 11 i5)

Progettato da Intel per offrire quanto di meglio la categoria Mini PC è in grado di proporre, il modello NUC 11 i5 è protagonista oggi di uno sconto su Amazon che permette di acquistarlo a prezzo ridotto di 50 euro. Un’occasione da considerare per chi cerca un computer estremamente compatto, ma completo di tutto, che lo affianchi in modo efficace ed efficiente per la produttività quotidiana.

Intel NUC 11 i5: oggi il Mini PC è in offerta

Il sistema operativo in dotazione, quello preinstallato, è Windows 10 Pro con possibilità di aggiornamento. A livello di specifiche tecniche, invece, integra un processore Intel Core i5-1135G7 con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB, unità SSD PCIe da 256 GB espandibile fino a 4 TB in totale, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, slot Ethernet da 2.5 Gigabit, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due Type-C con Thundetbolt 3, uscite video HDMI 2.0a e mini-DisplayPort per il collegamento simultaneo a più monitor con supporto garantito per la risoluzione 8K, jack audio e slot per schede SD. Insomma, un comparto hardware di livello assoluto, a cui non manca davvero nulla. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Intel NUC 11 i5 oggi può essere acquistato al prezzo finale di 649 euro, grazie allo sconto di 50 euro rispetto al listino proposto su Amazon. La confezione include anche l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e otto viti.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo. Chi sceglie di effettuare l’ordine ora riceverà il Mini PC direttamente a casa e lo potrà mettere sulla scrivania già entro domenica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.