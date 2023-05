Intel NUC 11: il potentissimo Mini PC crolla di prezzo (-155€)

I Mini PC Intel NUC sono una linea di piccoli computer pensata per chi volesse un mini desktop senza rinunciare ad un marchio di qualità. Si tratta di computer desktop di dimensioni ridottissime ma dalle prestazioni elevate, che si adattano a diverse esigenze e applicazioni.

Questi computer sono dotati di processori Intel di ultima generazione, grafica integrata o dedicata, memoria e storage espandibili e numerose porte e connessioni. I Mini PC Intel NUC sono la soluzione ideale per chi cerca un computer potente, compatto e versatile. E oggi puoi avere una tra le soluzioni migliori ad un super prezzo: su Amazon puoi acquistarlo a soli 594,99 euro invece di 749,99 euro, con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.

Mini PC Intel NUC 11 in offerta: le caratteristiche tecniche

Il Mini PC Intel NUC 11 è un computer desktop di dimensioni ridottissime ma dalle prestazioni eccezionali: perfetto quindi per lavorare, studiare, giocare o guardare i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Il sistema è alimentato da un processore Intel i5-1135G7 di 11a generazione con sistema operativo Windows 11 preinstallato, che ti offre una velocità fino a 4,2 GHz e una grafica Intel Iris Xe2 che supporta una risoluzione fino a 8K.

A fianco del processore ecco una RAM DDR da 16 GB e un’unità SSD da 512 GB per il salvataggio e l’esecuzione veloce di dati e applicazioni. La memoria interna può essere espansa nel modo che preferisci, tra microSD o SSD. Ha anche due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI 2.0, una porta Mini DisplayPort e quattro porte USB 3.2 per collegare tutti i tuoi dispositivi.

Un dispositivo del genere non delude nemmeno dal punto di vista della connettività con supporto wireless Wi-Fi 6 dual-band da 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.2 per il collegamento delle periferiche senza fili senza perdite di segnale. Presente infine una porta LAN per la rete cablata e un jack audio da 3,5 mm per collegare cuffie, auricolari e altri dispositivi sonori.

Insomma, è davvero un grande occasione: acquista ora il Mini PC Intel NUC 11 su Amazon al suo prezzo migliore di sempre e preparati a montarlo già domani.

