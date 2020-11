Intel NUC con Core i7: 100 euro di sconto su Amazon

Se siete alla ricerca di un PC che offra potenza estrema, ma in un formato estremamente compatto, il Black Friday di Amazon ha la soluzione. Stiamo parlando di un Intel NUC, uno dei migliori mini PC sul mercato, in una sua variante top di gamma. Si tratta del NUC Platinum con Core i7-10710U, uno dei più potenti attualmente disponibili.

Intel NUC Platinum: caratteristiche tecniche

Come abbiamo detto, questo mini PC ospita una CPU Intel Core i7 di decima generazione, la 10710U. Questo processore propone ben 6 core e 12 thread ad una frequenza massima di 4,7GHz. A questo si affiancano ben 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 480GB. L’offerta quindi è di prestazioni estremamente elevate, paragonabili ad un desktop tradizionale, ma con delle dimensioni ridotte al minimo indispensabile. Grazie all’attacco VESA infatti il mini PC può essere fissato direttamente al monitor, liberando completamente lo spazio impegnato sulla scrivania.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Cinque le porte USB di cui tre USB 3.1, una USB Type-C, ed una seconda USB Type-C con supporto al protocollo Thunderbolt 3, decisamente raro per questo tipo di dispositivo. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN, un’uscita HDMI ed un jack da 3,5mm combinato per cuffie e microfono. Non mancano naturalmente Wi-Fi dual-band e Bluetooth per le connessioni senza fili. Si tratta di una soluzione indirizzata per lo più ai professionisti con elevate esigenze prestazionali, ma che al contempo necessitano di ridurre l’ingombro. Tuttavia è una soluzione ideale anche a casa, per chi desidera un buon PC per lo studio o lo smart working. Al prezzo di 764,10 euro su Amazon, con uno sconto di quasi 100 euro sul prezzo di listino, è un ottimo affare.