Intel NUC con CPU Pentium Silver a soli 171€

Oggi tra i tanti Mini PC offerti da Amazon ce n’è sicuramente uno che spicca su tutti: l’Intel NUC kit BOXNUC7PJYH2. Si tratta di un Mini PC di per sé economico, ma che abbiamo deciso di riportarvi grazie ad un calo di prezzo davvero interessante.

Intel NUC con Pentium Silver: le caratteristiche

Il Mini PC di Intel, come tutta la gamma NUC, rappresenta la migliore scelta per chi vuole il massimo delle prestazioni, anche con dimensioni estremamente ridotte. Gli Intel NUC infatti rappresentano una serie di dispositivi, prodotti direttamente da Intel, atti ad offrire le massime prestazioni possibili per l’hardware che integrano. In questo caso parliamo di un device perfetto per gestire il pacchetto Office e fruire dei contenuti multimediali anche in streaming. Perfetto quindi tanto per l’ufficio quanto per la casa.

Il NUC in offerta oggi è equipaggiato con una CPU Intel Pentium Silver J5005, un processore da 4 core ed una frequenza massima di 2,8GHz. A questo potremo abbinare fino ad 8GB di memoria RAM in configurazione dual-channel ed un SSD/HDD da 2,5 pollici. Le dimensioni sono decisamente contenute, il dispositivo infatti misura solo 10x10cm per 8cm di altezza.

Dal punto di vista della connettività Intel offre su questo piccolo gioiellino ben 4 porte USB 3.0 di cui una con funzioni di ricarica rapida anche a PC spento. A queste si affiancano due porte HDMI ed una RJ45 per la connessione via cavo, oltre naturalmente al jack combinato per cuffie e microfono. Non manca naturalmente il modulo per le connessioni senza fili Wi-Fi e Bluetooth.

Al prezzo di soli 171,99 euro su Amazon con uno sconto di circa 20 euro sul prezzo di listino, rappresenta sicuramente uno dei migliori Mini PC sul mercato per rapporto qualità prezzo.