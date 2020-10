Intel NUC Core i7 con quasi 200 euro di sconto su Amazon

Amanti dei Mini PC oggi vi riportiamo un calo di prezzo semplicemente incredibile. Questo riguarda uno dei migliori mini-PC barebone disponibili sul mercato, l’Intel NUC 8i7BEH2. Per chi non lo sapesse, gli Intel NUC sono una serie di computer ad ingombro estremamente ridotto, prodotti direttamente dalla società di Santa Clara. A dispetto delle dimensioni, si tratta di PC ad altissime prestazioni, equipaggiati con hardware di primo livello. Non si tratta quindi di prodotti economici provenienti dal mercato orientale, ma di dispositivi dal valore decisamente elevato.

Intel NUC kit con processore i7: le caratteristiche

Quello che vi segnaliamo oggi, è un NUC kit che monta un processore Intel Core i7-8559U. Parliamo di una CPU equipaggiata con 4 core ed 8 thread con una frequenza massima in Turbo Boost di addirittura 4,5GHz. Il PC è in grado di gestire fino a 32GB di memoria RAM DDR4-2400 dual-channel, un HDD da 2,5 pollici, a cui è possibile affiancare un SSD NVMe. Proprio l’espandibilità di questi prodotti, rende i NUC impareggiabili dal punto di vista delle performance. L’accesso all’hardware è molto semplice. Basta allentare le 4 viti di fissaggio nella parte inferiore, e rimuovere il pannello.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Sono presenti 4 porte USB 3.0, di cui una con Power Delivery per la ricarica dei dispositivo anche a PC spento. A queste si aggiungono un’uscita HDMI, una porta RJ45 per la connessione via cavo ed una porta USB Type-C Thunderbolt 3. Non manca infine un modulo Intel Wireless-AC 9560 per la connessione Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

All’Intel NUC quindi potremo abbinare l’hardware che più soddisfa le nostre esigenze, su una base composta dal core i7-8559U che rappresenta una delle CPU più potenti attualmente disponibili per questo tipo di PC. Al prezzo di 334,89 euro su Amazon, con uno sconto di quasi 200 euro sul prezzo di listino, è senza dubbio un affare più unico che raro.