Intel NUC i3 scontato acquistabile con Carta Docente

Chiudiamo questa giornata con un ulteriore mini PC molto interessante proposto da Amazon. Si tratta dell’Intel NUC Kit nuc8i3beh, appartenente alla fortunata gamma di mini PC prodotti direttamente dal colosso dei microprocessori, equipaggiato con una CPU Core i3. Molto importante la possibilità per gli insegnanti di poter acquistare il PC direttamente con la Carta del Docente che coprirà l’intera cifra.

Mini PC kit Intel NUC nuc8i3beh: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, il computer ospita un Intel Core i3-8109U da 2 core e 4 thread grazie alla tecnologia Hyper Threading esclusiva di Intel, per una frequenza massima di 3,6GHz. La CPU supporta fino a 32GB di memoria RAM DDR4. Per quanto riguarda invece la memoria di archiviazione, è possibile alloggiare all’interno del NUC sia un SSD M.2 NVMe che un HDD/SSD da 2,5 pollici. Il raffreddamento invece è affidato ad una ventola interna che, grazie ad una dissipazione attiva, permette di mantenere basse le temperature anche con pesanti carichi di lavoro. Si tratta di una soluzione perfetta sia per la casa che per l’ufficio, in grado di gestire non solo la stesura di documenti, ma anche videoconferenze e contenuti multimediali con la massima velocità e fluidità.

Dal punto di vista della connettività, così come da tradizione Intel, non manca davvero nulla. Sono ben 4 le porte USB Type-A tutte 3.1 Gen 2 di cui una con ricarica rapida, a cui si aggiunge una porta USB Type-C. Quest’ultima supporta il protocollo Thunderbolt 3, e sommata all’uscita HDMI permette di collegare 2 monitor con risoluzione fino al 4K a 60fps. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN, così come un jack da 3,5mm combinato per la connessione di cuffie e microfono. Per le connessioni senza fili ritroviamo invece un chip Intel Wireless AC-9560 che fornisce la rete Wi-Fi dual band insieme al Bluetooth 5.0 per la connessione di ulteriori periferiche.

Grazie all’offerta di Amazon, è possibile acquistare il mini PC a soli 231,89 euro, con uno sconto di circa 50 euro sul prezzo di listino.

