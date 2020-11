Intel quad-core e dimensioni di una chiavetta USB: ACEPC T6 in offerta

Oggi tra le offerte di Amazon, abbiamo selezionato un Mini PC estremamente interessante. Per le dimensioni, potremmo definirlo addirittura un micro PC, essendo poco più grande di una tradizionale chiavetta USB. Parliamo di un vero e proprio PC, che sta tranquillamente nel taschino della giacca: l’ACEPC T6 Mini PC Stick.

ACEPC Mini PC Stick T6 in offerta su Amazon con uno sconto di quasi il 30%

Per quanto può sembrare incredibile, il PC stick ospita un processore Intel Atom x5-Z8350, una CPU a 4 core in grado di raggiungere una frequenza di 1,92GHz. Questa è accompagnata da 2GB di memoria RAM e 32GB per l’archiviazione eMMC. Naturalmente dal punto di vista prestazionale non è un fulmine, ma riesce a gestire in maniera onorevole il pacchetto Office di Microsoft, così come la navigazione internet o la fruizione di contenuti multimediali.

Per quanto limitata, la connettività non fa sentire alcuna mancanza. Troviamo due porte USB, di cui una 3.0, un lettore di schede e naturalmente l’uscita HDMI per inserirlo direttamente alla TV o al monitor. Grazie alla scheda video integrata di Intel, il PC supporta una risoluzione che arriva addirittura all’Ultra HD 4K. Non manca neanche un modulo wireless per connettersi ad internet tramite Wi-Fi dual-band, e Bluetooth 4.2. Insomma a dispetto delle dimensioni, anche la connettività offre tutto il necessario per lavorare, studiare o rilassarsi senza particolari problemi.

Oggi Amazon propone l’ACEPC Mini PC Stick T6 a soli 87,92 euro, con uno sconto di ben 32 euro sul prezzo di listino.