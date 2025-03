Intel rilascia XeSS 2 SDK insieme a plugin per UE 4 e 5

Intel ha da poco reso disponibile XeSS 2 SDK, accompagnato da plugin disponibili per Unreal Engine 4 e 5. La tecnologia di upscaling è diventata abbastanza popolare tra l’utenza di videogiocatori, specie nella fascia con un portafoglio di spesa più limitato, che per questo motivo ha preferito rivolgersi all’azienda di Santa Clara per l’acquisto di una GPU e gli effetti di ciò si sono visti con le recenti schede video Battlemage, da subito molto richieste dopo il lancio.

Intel: disponibile l’SDK di XeSS 2 e plugin per Unreal Engine 4 e 5

Intel XeSS 2 SDK migliora già l’ottima prima versione, andando a semplificare nello specifico l’implementazione agli sviluppatori nei giochi. L’SDK è già disponibile per il download ed integra tre principali componenti, ovvero XeSS-SR (Super Resolution), XeSS-FG (Frame Generation) e Xe Low Latency (XeLL), andandosi ad adeguare ad altre tecnologie concorrenti, come FSR di AMD e DLSS di Nvidia.

XeSS-SR (Super Resolution) permette di aumentare la frequenza dei fotogrammi in tutte le GPU in grado di supportare SM6.4 (DP4A). XeSS-FG (Frame Generation), come si può intuire dal nome, permette di ottenere movimenti più fluidi grazie a fotogrammi più elevati, generati attraverso la tecnologia XMX (Xe Matrix Extensions) presente nelle GPU Arc. Infine, Xe Low Latency (XeLL) riduce al minimo il ritardo degli input, aumentando la reattività nei giochi, essendo disponibile sia sulle schede video Arc dedicate che integrate.

Come anticipato inizialmente, Intel ha anche rilasciato dei plugin per Unreal Engine 4 e 5, oltre che per Unity Engine, consentendo di integrare con il minimo sforzo le tecnologie di upscaling e di generazioni dei fotogrammi. Viene poi rilasciato e aggiornato XeSS Inspector anche per la nuova iterazione dell’SDK, fornendo così agli sviluppatori tutti gli strumenti necessari.

Allo stato attuale, tuttavia, l’azienda non ha ancora reso pubblico il codice sorgente di XeSS 2, con gli algoritmi ancora disponibili come librerie precompilate.