Intel sistema 5 diverse falle con un nuovo microcodice

Intel ha da poco pubblicato un nuovo microcodice per le CPU con architettura Alder Lake, Emerald Rapids, Ice Lake, Raptor Lake, Sapphire Rapids, Sierra Forest e altre piattaforme che risalgono a Coffee Lake H. Vengono affrontati nello specifico 5 nuove falle di sicurezza, oltre a una serie di diverse problematiche funzionali.

Intel: nuovo microcodice per diverse generazioni di CPU

Il nuovo microcodice rilasciato da Intel ha il numero versione 20250211 e include correzioni per problemi di sicurezza noti come SA-01166, SA-01213, SA-01139, SA-01228, SA-01194. Come specificato dall’azienda nei dettagli pubblicati, le problematiche riguardavano nello specifico falle che avrebbero permesso attacchi DoS (Denial of Service) con le IPU (Infrastructure Processing Unit) e con SGX (Software Guard Extensions), con i firmware UEFI, nonché di scalare e ottenere privilegi di alto livello.

Sulle CPU di 13° e 14° generazione Raptor Lake, la falla consentiva la negazione del servizio di livello medio, mentre la falla SA-01194 avrebbe invece permesso la negazione del servizio di basso livello per Data Streaming Accelerator (DSA) con i processori Xeon.

Per quanto riguarda invece il resto delle problematiche, vengono risolti dei problemi funzionali che riguardavano le nuove CPU Intel Core ultra, oltre a vari processori della gamma Xeon e altri modelli Core meno recenti che risalgono anche all’architettura Coffee Lake di ottava e nona generazione. È inoltre anche la prima volta che l’azienda pubblica nuovi microcodici per i processori Sierra Forest SP “SRF-SP” della gamma Xeon 6700 E.

Tutti i binari relativi sono stati rilasciati nella pagina ufficiale GitHub, mentre per l’aggiornamento basterà attendere le varie nuove versioni dei BIOS, i pacchetti Windows Update e Linux.

Nel frattempo, nuove indiscrezioni hanno svelato la configurazione dei core per i nuovi processori Panther Lake e Wildcat Lake per portatili, con una conta dei core che può arrivare a un massimo di 16 nuclei, composti in maniera ibrida da P-Core, E-Core ed LP-Core, insieme ad altri dettagli che è possibile consultare nel nostro articolo.