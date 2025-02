Trapelate le specifiche di Intel Panther Lake e Wildcat Lake

Sono da poco state rese note nuove indiscrezioni sulle specifiche dei prossimi processori Intel Panther Lake e Wildcat Lake per portatili, le architetture future che faranno parte della serie Core Ultra 300, il cui lancio è previsto più avanti nel corso di quest’anno.

Intel: le specifiche delle prossime CPU Panther Lake e Wildcat Lake per portatili

Come anche confermato da Intel stessa, le CPU Panther Lake torneranno a essere prodotte dalle fonderie proprietarie attraverso il nuovo nodo 18A, facendo uso dei nuclei prestazionali Cougar Cove, senza però specificare ulteriori dettagli. Come suggeriscono le recenti patch Linux, che ne hanno aggiunto il supporto, Panther Lake sarà esclusivamente disponibile per i portatili e in generale le piattaforme mobili.

Proprio Panther Lake, secondo l’insider Jaykihn, avrà configurazioni che potranno arrivare fino a un massimo di 16 core, con una composizione di 4 nuclei prestazionali, 8 nuclei efficienti e 4 ulteriori nuclei a bassa potenza, una nuova tipologia aggiunta di recente alle CPU ibride dell’azienda di Santa Clara. Questi ultimi saranno presenti nello stesso numero in tutte le varianti, anche per quanto riguarda i modelli Wildcat Lake.

PTL-H 4+8+4+12, x8 G4 x4 G5, 4x TBT4, LPDDR5x, 180 TOPS (10+50+120) PTL-H 4+8+4+4, x8 G4 x12 G5, 4x TBT4, LPDDR5x & DDR5, 100 TOPS (10+50+40) PTL-H 4+0+4+4, x8 G4 x4 G5, 4x TBT4, LPDDR5x & DDR5, 100 TOPS (10+50+40) WCL 2+0+4+2, x6 G4, 2x TBT4, LPDDR5x & DDR5, 40 TOPS (4+18+18) — Jaykihn (@jaykihn0) February 7, 2025

Oltre la configurazione massima, Intel Panther Lake includerà una GPU integrata con fino a 12 core Xe3, una NPU di nuova generazione con una potenza massima di 180 TOPS e fino a 12 corsie PCI-E 5.0. Una variante sicuramente pensata per il gioco è quella composta da 4 P-Core, 8 E-Core e 4 LP-Core e 4 core Xe 3 per la GPU: nonostante abbia tre volte meno i core del modello di punta, offre infatti 12 corsie PCI-E 5.0 pensate per abbinare la CPU a GPU discrete o SSD M.2.

Tra le specifiche trapelate c’è anche la serie U, la quale non dovrebbe far uso di nuclei efficienti con una configurazione più simile agli attuali Lunar Lake, fatta eccezione per i core della iGPU ridotti a metà e basati sulla più recente architettura Xe 3. Questa serie prende il nome in codice di Wildcat Lake e, per ora, sembra avere un solo modello da 2 P-Core, 4 LP-Core e 2 core Xe 3.

Non resta che attendere ulteriori rumor per più dettagli.