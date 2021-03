Intel SSD 670p fino a 2 TB per il gaming mainstream

Intel ha annunciato la disponibilità delle nuove unità a stato solido presentata a dicembre durante l’evento Memory and Storage 2020. Gli SSD 670p hanno un fattore di forma M.2, quindi possono essere installati sia nei PC desktop che nei notebook ultrasottili. Si tratta di prodotti adatti a qualsiasi necessità di calcolo, incluso il gioco mainstream (quindi non per chi cerca prestazioni estreme).

Intel SSD 670p: specifiche e prezzi

Il nuovo SSD 670p utilizza memorie flash 3D NAND di tipo QLC (quattro bit per cella) con 144 layer. Oltre alla densità rispetto alla precedente generazione con 96 layer, Intel ha migliorato la latenza e quindi le prestazioni. Gli SSD adottano il formato M.2 2280 e l’interfaccia PCIe 3.0 x4. Sul circuito stampato ci sono anche 256 GB di memoria DDR3L-1866 prodotta da Nanya e il controller Silicon Motion SM2265G.

Intel offre tre capacità: 512 GB, 1 TB e 2 TB. Quest’ultima è quella che permette di raggiungere le prestazioni maggiori: 3.500 MB/s in lettura sequenziale, 2.700 MB/s in scrittura sequenziale, 310.000 IOPS in lettura casuale e 340.000 IOPS in scrittura casuale.

I numeri delle unità da 512 MB sono invece 3.000 MB/s, 1.600 MB/s, 110.000 IOPS e 315.000 IOPS. Infine quelli dell’unità da 1 TB sono 3.500 MB/s, 2.500 MB/s, 220.000 IOPS e 330.000 IOPS. Intel ha migliorano inoltre la durata delle celle di memoria, ovvero la quantità di dati che possono essere scritti: 185 TB, 370 TB e 740 TB, rispettivamente per i modelli da 512 GB, 1 TB e 2 TB. La garanzia è di 5 anni.

I prezzi consigliati sono 89,99 dollari (512 GB), 154,99 dollari (1 TB) e 329,99 dollari (2 TB). Non sono noti al momento i prezzi in Italia.