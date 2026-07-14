 Intel Starfire è il nuovo processore spaziale
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Intel Starfire è il nuovo processore spaziale

Intel ha annunciato il processore Starfire che potrebbe essere installato sui futuri veicoli spaziali o satelliti per offrire elevate prestazioni AI.
Intel Starfire è il nuovo processore spaziale
Tecnologia
Intel ha annunciato il processore Starfire che potrebbe essere installato sui futuri veicoli spaziali o satelliti per offrire elevate prestazioni AI.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Senza particolare clamore, Intel ha svelato un nuovo processore. Non verrà però installato in PC, notebook o server. Starfire, questo il suo nome, dovrebbe essere utilizzato nei veicoli spaziali della NASA. Nella pagina dedicata è scritto infatti che è stato progettato per il governo statunitense. I primi campioni saranno disponibili nel terzo trimestre.

Specifiche di Intel Starfire

Intel Starfire verrà realizzato con tecnologia di processo Intel 18A. È basato sull’architettura Panther Lake, la stessa dei processori Intel Core Ultra Series 3. Ovviamente rispetta requisiti differenti, in quanto deve funzionare in condizioni estreme. Supporta temperature comprese tra -55 e +125° C. Resiste inoltre alle radiazioni ionizzanti. Su questo aspetto non ci sono ulteriori dettagli. La vita prevista è superiore a 10 anni.

Intel produrrà due versioni. Quella LowPower ha una CPU octa core (quattro Performance core a 1 GHz e quattro Low Power Efficiency core a 850 MHz), una GPU Xe3 con 64 unità di esecuzione (frequenza compresa tra 800 MHz e 1 GHz) e una NPU con tre tile. Il TDP è 10 Watt. Raggiunge prestazioni fino a 45 TOPS.

La versione Performance ha una CPU octa core (quattro Performance core a 3,1 GHz e quattro Low Power Efficiency core a 2,1 GHz), una GPU Xe3 con 64 unità di esecuzione (frequenza di 2 GHz) e una NPU con tre tile. Il TDP è 35 Watt. Raggiunge prestazioni fino a 75 TOPS.

Entrambe le versioni supportano memorie LPDDR5/DDR5 e 12 linee PCIe 4.0. La NPU garantisce elevate prestazioni AI. Intel Starfire potrebbe quindi essere utilizzato per l’elaborazione locale dei modelli di intelligenza artificiale. Un possibile uso è l’esecuzione di operazioni sulle immagini catturate dai satelliti in orbita.

Intel ha fornito diversi chip alla NASA. Il processore 80386 è stato installato negli Space Shuttle e sulla Stazione Spaziale Internazionale (successivamente sostituito con un più “potente” Pentium a 266 MHz). Un 80486 è presente sullo Space Hubble.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 14 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

HP blocca la stampante perché la cartuccia è scaduta

HP blocca la stampante perché la cartuccia è scaduta
OnePlus sta per dire addio a Europa e Stati Uniti

OnePlus sta per dire addio a Europa e Stati Uniti
5 smartphone da acquistare oggi su eBay per qualità alta e prezzo basso

5 smartphone da acquistare oggi su eBay per qualità alta e prezzo basso
OPPO Find X9 in offerta sotto i 780€ è da acquistare subito

OPPO Find X9 in offerta sotto i 780€ è da acquistare subito
HP blocca la stampante perché la cartuccia è scaduta

HP blocca la stampante perché la cartuccia è scaduta
OnePlus sta per dire addio a Europa e Stati Uniti

OnePlus sta per dire addio a Europa e Stati Uniti
5 smartphone da acquistare oggi su eBay per qualità alta e prezzo basso

5 smartphone da acquistare oggi su eBay per qualità alta e prezzo basso
OPPO Find X9 in offerta sotto i 780€ è da acquistare subito

OPPO Find X9 in offerta sotto i 780€ è da acquistare subito
Luca Colantuoni
Pubblicato il
14 lug 2026
Link copiato negli appunti