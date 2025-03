Intel: trapela un inedito processore Meteor Lake per desktop

Prima del lancio della piattaforma Core Ultra da parte di Intel, le indiscrezioni circolanti davano Meteor Lake in arrivo anche su desktop, oltre che sui portatili. La cosa sembrava confermata da un dirigente Intel, che aveva anche lasciato intendere l’arrivo sui mini-PC. Come ben sappiamo, l’azienda ha poi preferito commercializzare Raptor Lake Refresh, a cui è succeduta direttamente l’architettura Arrow Lake, tutt’ora in commercio con la serie Core Ultra 200.

Intel: ecco i Meteor Lake che sarebbero dovuti arrivare su desktop

La variante desktop di Intel Meteor Lake è stato oggetto di speculazioni per mesi. Le prime indiscrezioni sulla possibile cancellazione di Meteor Lake-S risalgono a maggio 2023, quando una tabella di marcia che era trapelata due anni fa, aveva già fatto intendere un cambio di piani da parte dell’azienda. Nonostante ciò, la produzione di processori desktop basati Meteor Lake-S è continuata fino alla 51° settimana del 2023, con alcune unità realizzate persino all’inizio del 2024. Questo fa pensare che l’azienda non abbia abbandonato del tutto il progetto, ma potrebbe averlo riorientato verso altri settori, come l’uso in sistemi dedicati alla gestione della rete. Senza un documento o una nuova tabella di marcia, tuttavia, non è possibile dato saperlo con precisione.

Di recente, un campione ingegneristico ES2 è emerso per la prima volta in rete. Si tratta dello specifico di un esemplare pensato per il socket LGA 1851 per le piattaforme Intel-800. Lo step ES2 anticipa solitamente lo step QS, che riguarda i modelli candidati alle versioni finali per il mercato. Questa CPU in particolare ha un consumo PL1 di 65W e PL2 di 135W, con una frequenza base di 2,8 GHz e un boost fino a 4,5 GHz. Le prestazioni sono inferiori rispetto al Core Ultra 9 185H, il top di gamma mobile, che raggiunge i 5,1 GHz con un TDP compreso tra 35 e 115W. Il Q46W, questo il nome del modello trapelato, offre sei P-Core e otto E-Core, senza Hyper-Threading, pareggiando quindi i thread con i core fisici, 185H che invece è in grado di gestire 22 thread.

Nei test CPU-Z, la CPU Intel Meteor Lake Q46W ottiene 732 punti in single-thread e 5750 in multi-thread: il primo valore è simile al 185H, mentre il secondo è nettamente inferiore. Con un TDP di 65W e l’assenza dell’Hyper Threading è possibile paragonarlo a un Core Ultra 9 185 base.