Come vedere Inter-Al Nassr in diretta streaming

Inter-Al Nassr all’ora di pranzo non può che essere un’amichevole estiva, uno di quei match da gustare senza ansie per il risultato finale, giusto per interrompere il digiuno in attesa dell’abbuffata che porterà con sé la nuova stagione ormai quasi alle porte. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dell’impianto Yanmar Field Nagai di Osaka giovedì 27 luglio alle ore 12:30 e sarà possibile vederla in streaming su DAZN.

Amichevole: guarda Inter-Al Nassr in streaming

Neanche a dirlo, gli osservati speciali saranno due e vestiranno entrambi la casacca gialla e blu del club saudita: Brozović e Cristiano Ronaldo. Il primo è appena arrivato proprio da Milano, mentre il secondo è a Riad già dalla fine dello scorso anno. Occhi puntanti anche sui nuovi acquisti Thuram e Frattesi.

Come già anticipato, i tifosi nerazzurri, gli appassionati e i curiosi possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN accompagnati dalla telecronaca in italiano affidata alla voce di Riccardo Mancini.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che gli allenatori, Inzaghi e Castro, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio. Con tutta probabilità assisteremo a parecchi cambi durante il match.

Inter (3-5-2): Di Gennaro, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Thuram;

Al Nassr (4-4-2): Al-Aqidi, Al-Ghannam, Madu, Konan, Lajami, Fofana, Brozovic, Yahya, Gahreeb, Talisca, Cristiano Ronaldo.

Un eventuale pronostico non può che pendere dalla parte dei nerazzurri, ma lo stato di forma attuale rappresenta un’incognita per non è da escludere alcuna ipotesi.

Chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento a DAZN avrà la certezza di poter vedere le migliori partite del calendario delle amichevoli estive, incluse quelle del Soccer Champions Tour che vede impegnate Juventus e Milan. Dalla seconda metà di agosto toccherà poi alla nuova stagione della Serie A, con ognuno dei match del calendario che sarà trasmesso in diretta.

