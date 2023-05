Come vedere Inter-Atalanta in streaming (Serie A)

Inter-Atalanta è la sfida tra nerazzurri che accende il sabato sera di San Siro. Le due squadre scendono in campo per disputare la penultima giornata di Serie A, la numero 37. Da casa o in mobilità, in TV e su qualsiasi dispositivo, è possibile guardarla in diretta streaming, con il via previsto alle ore 20:45 del sabato 27 maggio. Un appuntamento imperdibile per i tifosi.

Serie A: guarda Inter-Atalanta in streaming

È un big match nella parte alta della classifica. I padroni di casa sono terzi a 66 punti, ancora concentrati sul campionato per ottenere la qualificazione diretta alla prossima Champions League nonostante abbiano già staccato il pass per disputare la finale di quella attuale, a Istanbul il 10 giugno contro il Manchester City. Quint a 61 punti gli ospiti, che in questo ultimo scorcio di stagione possono ancora sperare di centrare l’obiettivo piazzandosi tra le prime quattro.

Sono due le opzioni che segnaliamo ai tifosi per guardare la partita. La prima è quella che passa dallo streaming su DAZN, con il racconto di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni. La seconda, invece, è la diretta trasmessa da Sky e NOW con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Poco turnover per Inzaghi, reduce dalla vittoria nella finale di Coppa Italia e già con la testa alla finale di Champions League a Istanbul. Queste le probabili formazioni che, insieme al collega Gasperini, dovrebbero scendere in campo al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Lukaku;

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta, Koopmeiners, Pasalic, Hojlund.

Grandi favoriti dai pronostici i padroni di casa, con il 52% di possibilità assegnate alla loro vittoria. 23% invece per quella degli ospiti e 25% per un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

I tifosi delle due squadre nerazzurre che si trovano all’estero non devono rinunciare a vedere Inter-Atalanta con la telecronaca in italiano. Infatti, è consentito dalla portabilità transfrontaliera delle due piattaforme che trasmettono il big match nel nostro paese. Consigliamo però loro di fare attenzione al fattore sicurezza se si connettono da reti come quelle degli alberghi, condivise o pubbliche.

Anche per lo streaming, come per qualsiasi altra attività online, non bisogna mai abbassare la guardia sul fronte della protezione di dati e privacy. Il pacchetto all-in-one di NordVPN (in super offerta) può rappresentare la soluzione giusta: include una Virtual Private Network per navigare in modo anonimo con indirizzi IP da tutto il mondo, un antivirus sempre aggiornato, un password manager e spazio sul cloud per il backup crittografato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.