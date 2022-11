Come vedere Inter-Bologna in streaming (Serie A)

Inter-Bologna vede andare in scena a San Siro una sfida che si preannuncia combattuta: i nerazzurri di Simone Inzaghi a caccia di punti per non sfigurare di fronte ai propri tifosi e rimanere agganciati alla parte alta del tabellone dopo lo scivolone nel fine settimana, i rossoblu di Thiago Motta per mantenersi a metà classifica in vista della pausa per i mondiali. Il match prenderà il via alle ore 20:45 di mercoledì 9 novembre.

Inter-Bologna: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Marco Parolo. In alternativa, è trasmessa anche da Sky Q e fa parte dell’offerta di TIMVISION.

In classifica, l’Inter è scivolata al settimo posto (24 punti) dopo la sconfitta per 2-0 maturata in trasferta contro la Juventus, nel derby d’Italia. Il Bologna, invece, è al dodicesimo (16 punti) reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 con il Torino. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori.

Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko;

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso, Medel, Ferguson, Aebischer, Dominguez, Barrow, Arnautovic.

