Come vedere Inter-Empoli in streaming

Inter-Empoli, in scena nella sempre suggestiva cornice milanese di San Siro, chiude il girone di andata della Serie A. Il posticipo si disputa tra due squadre che, nell’ultimo turno, sono state capaci di conquistare il bottino pieno: i padroni di casa contro il Verona, gli ospiti ai danni della Sampdoria. Il fischietto dell’arbitro Antonio Rapuano decreterà il calcio d’inizio alle ore 20:45 di lunedì 23 gennaio.

Inter-Empoli: guarda la partita in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata alla voce di Ricky Buscaglia, supportato da Manuel Pasqual per il commento tecnico.

La classifica vede l’Inter, reduce dalla vittoria in Supercoppa contro i cugini del Milan, al quarto posto a pari punti (37) con i rivali storici della Juventus. Un’eventuale vittoria le consentirebbe potenzialmente di balzare al secondo, lanciando così l’inseguimento alla capolista Napoli. Per l’Empoli, invece, un risultato positivo permetterebbe di allontanare ulteriormente la zona calda in fondo al gruppo.

Risulteranno determinanti le scelte dei due mister, Inzaghi e Zanetti. Queste le probabili formazioni schierate in campo al calcio d’inizio.

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko;

Empoli: Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Marin, Grassi, Fazzini, Baldanzi, Caputo, Satriano.

Se ti trovi all’estero, ma non vuoi rinunciare allo streaming di Inter-Empoli con telecronaca in italiano, la soluzione è semplice: non devi far altro che connetterti alla piattaforma mediante NordVPN (in sconto del 59%). Così facendo ti verrà assegnato l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile alla visione.

Aggiornamento: la penalizzazione inflitta alla Juventus ha portato i bianconeri al decimo posto in classifica, a 22 punti come Empoli e Bologna.

